Афиша Москвы: фестиваль «Жара» и концерт «Империя рока»

Фестиваль «Жара» из-за пандемии переехал из Баку в Москву. Мероприятие должно было пройти в «Лужниках», но из-за нестабильной эпидемиологической ситуации переносится в концертный зал «Крокус Сити Холл».

Пять день будут идти концерты: по 90 песен в день в исполнении более 200 звезд, среди которых Филипп Киркоров, Zivert, Егор Крид, Тимати, Полина Гагарина, Сергей Лазарев (на фото), Светлана Лобода, Тамара Гвердцители, Лайма Вайкуле, Пелагея, Владимир Пресняков, Владимир Кузьмин, Наташа Королева и многие другие.

23 июня — открытие с хитами от звезд. 24 июня — творческий вечер Дмитрия Маликова. 25 июня — творческие вечера Игоря Николаева и Олега Газманова. 26 июня — концерт «Григорий Лепс & Friends» и вечер хитов 90-х. 27 июня — закрытие. Основные события фестиваля покажет Первый канал.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

23 — 27 июня. 18.00.

От 2500.

Кинофестиваль

На международном фестивале «Докер» нас будут знакомить с лучшими образцами документального кино. За десять дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами 50 новых фильмов из 30 стран мира. Фильмы этого года — призеры и участники престижных киносмотров, среди которых Берлинский и Венецианский фестивали. Помимо Москвы, показы фильмов пройдут в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле.

Киноцентр «Октябрь»

м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, 24.

18 — 27 июня.

От 400.

Концерт

Проект «Империя рока» — это музыка Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen и других культовых групп в исполнении российского оркестра Imperialis Orchestra. Этот коллектив известен тем, что придает новое звучание хорошо знакомой всем рок-классике.

«Меридиан»

м. «Калужская», ул. Профсоюзная, 61.

18 июня. 19.00.

От 800.

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