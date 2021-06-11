Афиша Москвы: Artik&Asti и долгожданные «Звери»

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Группа будет петь три дня подряд. Их хиты «Девочка, танцуй», «Истеричка» на тусовках поют хором. Теперь это одна из самых востребованных танцевальных групп, в составе которой всего два человека — Анна Дзюба и Артем Умрихин.

«Крокус Сити Холл»

м. Выставочная, ул. Международная, 20.

11, 12, 13 июня. 19.00.

От 2700.

Долгожданные «Звери»

Энергетика Ромы Зверя на концертах (как же давно их не было!) зашкаливает. «Звери» споют легендарные «Районы-кварталы» и «Все, что тебя касается», а также новые композиции. Лирический герой повзрослел вместе с музыкантом — Роме уже 43 года, а группе — 21. Но Зверь все так же поет про любовь и перипетии отношений.

«Мегаспорт», м. «ЦСКА»,

Ходынский бульвар, 3.

12 июня. 19.00.

От 1500.

«Тишина» в «Музеоне»

В парке искусств «Музеон» на День России пройдет фестиваль «Тишина». По парку будут перемещаться шесть гитаристов, исполняя музыку самых разных направлений, а в Ажурной беседке весь день будет звучать музыка — сначала классическая, потом рок и ближе к вечеру инди-поп. Пройдет мастер-класс скульптора по лепке с натуры, спектакль «Юность» по стихам Федора Сваровского и театральный эксперимент по шекспировскому «Сну в летнюю ночь», покажут пластическую импровизацию.

Кульминация случится в 20.00 — прозвучит «Книга песен» американского композитора Джона Кейджа в исполнении Театра голоса «Ла Гол» и большое сочинение композитора Алексея Сысоева «Shhh…» для рояля и двух инструментальных групп. Фестиваль назвали «Тишина», подразумевая, что посетители отвлекутся от городской суеты среди творческих людей.

«Музеон»

м. «Парк культуры», ул. Крымский Вал, 2/58.

12 июня. 14.00 — 22.00.

Бесплатно.

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