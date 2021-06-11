Афиша Москвы: Artik&Asti и долгожданные «Звери»

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Группа будет петь три дня подряд. Их хиты «Девочка, танцуй», «Истеричка» на тусовках поют хором. Теперь это одна из самых востребованных танцевальных групп, в составе которой всего два человека — Анна Дзюба и Артем Умрихин.
- «Крокус Сити Холл»
- м. Выставочная, ул. Международная, 20.
- 11, 12, 13 июня. 19.00.
- От 2700.
Долгожданные «Звери»
Энергетика Ромы Зверя на концертах (как же давно их не было!) зашкаливает. «Звери» споют легендарные «Районы-кварталы» и «Все, что тебя касается», а также новые композиции. Лирический герой повзрослел вместе с музыкантом — Роме уже 43 года, а группе — 21. Но Зверь все так же поет про любовь и перипетии отношений.
- «Мегаспорт», м. «ЦСКА»,
- Ходынский бульвар, 3.
- 12 июня. 19.00.
- От 1500.
«Тишина» в «Музеоне»
В парке искусств «Музеон» на День России пройдет фестиваль «Тишина». По парку будут перемещаться шесть гитаристов, исполняя музыку самых разных направлений, а в Ажурной беседке весь день будет звучать музыка — сначала классическая, потом рок и ближе к вечеру инди-поп. Пройдет мастер-класс скульптора по лепке с натуры, спектакль «Юность» по стихам Федора Сваровского и театральный эксперимент по шекспировскому «Сну в летнюю ночь», покажут пластическую импровизацию.
Кульминация случится в 20.00 — прозвучит «Книга песен» американского композитора Джона Кейджа в исполнении Театра голоса «Ла Гол» и большое сочинение композитора Алексея Сысоева «Shhh…» для рояля и двух инструментальных групп. Фестиваль назвали «Тишина», подразумевая, что посетители отвлекутся от городской суеты среди творческих людей.
- «Музеон»
- м. «Парк культуры», ул. Крымский Вал, 2/58.
- 12 июня. 14.00 — 22.00.
- Бесплатно.