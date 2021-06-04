Афиша Москвы: премия «Шансон года» и «Чудесный грузин»

«Шансон года»

На концерте «Шансон года» будут вручать одноименную премию именитым артистам. На сцену в этот музыкальный вечер выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Александр Маршал, Ирина Круг, Сергей Трофимов, Михаил Бублик и другие артисты, работающие в «авторитетном» жанре. Его поклонники по своим кумирам наверняка соскучились, ведь в 2020-м из-за пандемии «Шансон года» отменили.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

5 июня. 19.00.

От 2500.

«Чудесный грузин»

МХАТ представляет премьерный спектакль «Чудесный грузин» на провокационную тему — молодость Иосифа Сталина. Чудесный грузин — так называл молодого члена партии Владимир Ленин. Для авторов важно было не только показать, как в молодые годы этот «чудесный грузин» шел по головам, но и понять причины его поступков.

Режиссер спектакля Рената Сотириади рассказывает: «Моя главная цель в том, чтобы зрители после спектакля задумались, как легко нами манипулировать… Давайте посмотрим, как семинарист Джугашвили ходил с мамой в церковь, читал псалмы, а потом вдруг стал тираном и злодеем».

МХАТ им. Горького

м. «Тверская», Тверской бульвар, 22.

11 — 12 июня. 19.00.

От 500.

Мультики в стиле джаз

«Союзмультфильм» празднует 85-летие джазовым концертом в Концертном зале «Зарядье». Фрагменты из любимых мультфильмов — «Винни-Пух», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Чебурашка» и многих других — покажут на большом экране. Видеоряд будет сопровождаться выступлением оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением народного артиста России Сергея Жилина. Джазовое исполнение композиций дополнят вокалом Мариам Мерабовой, Светланы Жаворонковой, Анны Бутурлиной, Этери Бериашвили и других артистов.

Зал «Зарядье»

м. «Китай-город», ул. Варварка, 6, стр. 4.

10 июня. 19.00.

От 3500.

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