Афиша Москвы: арфа в Зеленом театре и «СтихоВаренье»

Прекрасный вариант на второе лето пандемии — посещение концертов под открытым небом. На этой неделе откроют Зеленый театр, где под открытым небом пройдет большая музыкальная программа. Выступит арфист-виртуоз, солист Большого театра Александр Болдачев и ансамбль солистов Caudeo, виолончелисты, группа Pompeya.

Болдачев разрушает стереотип о том, что арфа — забытый инструмент. Вот несколько произведений из его программы «Арфа мира»: Говард Шор — «Властелин колец», Radiohead — Creep; все со струнным оркестром и арфой.

Зеленый театр

м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119.

28 мая. 20.00.

От 700.

«СтихоВаренье»

Благотворительный спектакль «СтихоВаренье» — яркое представление для детей и их родителей, придуманное актрисой Юлией Пересильд. Юля возглавляет благотворительный фонд «Галчонок» и уже несколько лет делает этот спектакль, в котором играет с коллегами. Каждый год — новый. Поэтической основой спектакля стали стихи современных детских поэтов Маши Рупасовой, Наталии Волковой и Анастасии Орловой. Они помогают взрослым лучше понять своих малышей. Пересильд обещает, что на спектакле будет комфортно каждому ребенку — и обычному, и особенному.

«Вегас Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 12.

29 мая. 13.00

От 500.

Летние «Кремлевские сезоны»

Для ценителей классического репертуара театр «Кремлевский балет» под управлением народного артиста России Андрея Петрова покажет два балета на музыку П. Чайковского — «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», спектакль «Фигаро» на музыку В. А. Моцарта и Дж. Россини, а для маленьких зрителей — балет «Аленький цветочек» на музыку В. Купцова.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

3 июня — 14 июля. 19.00.

600 — 3000.