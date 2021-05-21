Афиша Москвы: юбилей театра-студии «Непоседы» и премия RU.TV

Рассказываем, куда можно сходить в столице в ближайшие дни.

Молодые артисты театра-студии «Непоседы», отмечающего 30-летие, подготовили большой юбилейный концерт вместе со звездами российской эстрады. Юные артисты будут петь с известными коллегами. В концерте «Взрослые и дети. Непоседам — 30!» примут участие Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Валерия, Диана Арбенина, Олег и Родион Газмановы, Валерий Сюткин, Стас Пьеха, Диана Гурцкая, Александр Олешко, Филипп Киркоров и многие другие. Ведущим концерта станет выпускник театра-студии «Непоседы» Сергей Лазарев.

Также в юбилейной программе примут участие бывшие и нынешние воспитанники театра-студии, среди которых Влад Топалов, Лена Катина и Юлия Волкова. Телеверсию концерта покажут по Первому каналу.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

24 мая. 19.00.

От 350.

Концерт

В репертуаре Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра огромное количество музыки — как эксклюзивной авторской, так и всемирно известной, в аранжировках Николая Левиновского и Виталия Долгова. Побывав один раз на выступлении знаменитого биг-бэнда, многие начинают следовать установленной Бутманом традиции — слушать хороший джаз вечерами понедельника.

Джаз-клуб Игоря Бутмана

м. «Таганская», ул. Верхняя Радищевская, 21.

24 мая. 20.30.

От 1300.

Премия

Вручение музыкальной премии телеканала RU.TV традиционно собирает десятки популярных музыкантов. В этот раз будут петь Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Клава Кока, Светлана Лобода, Niletto.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

22 мая. 19.00.

От 1000.