Афиша Москвы: Лариса Долина в джазе и опера среди цветов

Куда сходить с семьей на выходных в столице.

Лариса Долина в джазе

Певица приглашает на свою джазовую программу «The Beatles, Michael Jackson, Stevie Wonder. Лучшее». Выступать Лариса Александровна будет в сопровождении своих лучших студентов и биг-бенда Jazz Magic под управлением Сергея Долженкова. Долина — завкафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства в Институте культуры. Выступление пройдет в крупнейшем музее автомобилей. Прозвучат хиты Майкла Джексона, Стива Уандера и «Битлз».

«Моторы Октября»

м. «Пролетарская», ул. Самокатная, 4, стр. 34.

15 мая. 20.00

От 1500.

Космос зовет

С наступлением теплых деньков в Московском планетарии открылась астрономическая площадка «Парк неба». Здесь собрана коллекция солнечных часов — от гигантских площадных до компактных садово-парковых и множество уникальных экспонатов. Приборы парка позволяют отслеживать астрономическое положение Солнца, Луны, планет и звезд над горизонтом Москвы, а также представляют посетителям увлекательную историю развития астрономии и наук о Земле. В ясную погоду можно с помощью различных приборов наблюдать за Солнцем, Луной, планетами земной группы и планетами-гигантами, туманностями и далекими галактиками.

Планетарий Москвы

м. «Баррикадная», ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1.

12 мая — 1 сентября.

11.00 — 21.00.

От 100.

Опера среди цветов

В оранжерее павильона № 14 на ВДНХ посреди экзотических растений устроили уютную концертную площадку. Здесь выступит звезда мировой оперы меццо-сопрано Василиса Бержанская. Она исполнит шедевры итальянских композиторов. В программе концерта — арии из опер Винченцо Беллини и Джоакинно Россини «Капулетти и Монтекки», «Золушка», «Севильский цирюльник», «Армида». Василиса Бержанская — солистка «Немецкой оперы», выпускница молодежной оперной программы Большого театра, выступает на ведущих оперных фестивалях мира. Партию фортепиано исполнит Елизавета Дмитриева.

ВДНХ

м. «ВДНХ», проспект Мира, 119.

15 мая. 20.00.

1200 — 2500.

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