Праздник со слезами на глазах: куда сходить в Москве в День Победы

В МХАТе - спектакль «Бессмертные строки», а в Et Cetera – «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский».

В МХАТе имени Горького к Дню Победы покажут мультимедийный спектакль «Бессмертные строки». Артисты театра будут читать стихи поэтов-фронтовиков. Перед спектаклем в фойе можно будет послушать военный оркестр. В постановке участвует ансамбль «Джанго» во главе с Алексеем Поддубным, чьи песни звучат в фильмах «Бой с тенью», «Беглянки», сериале «Солдаты». В живом исполнении прозвучат самые любимые народом военные песни.

МХАТ им. М. Горького, м. «Пушкинская», Тверской бульвар, 22.

9 мая. 19.00.

От 300.

Фестиваль

Международный фестиваль искусств «Дню Победы посвящается» будет идти несколько дней. С тематическими музыкальными композициями выступят солисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, Академии хорового искусства, Камерного хора Московской консерватории, духового квинтета Большого театра.

Московская консерватория, м. «Библиотека им. Ленина», ул. Большая Никитская, 13/6.

5 — 9 мая. 19.00.

От 200.

Опера

«Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский»

Зрителей ждет премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский», написанной, как нетрудно догадаться, по мотивам романа «Война и мир». Либретто основано на оригинальных текстах романа, но в спектакле звучат фрагменты различных исторических документов. Актеры на сцене говорят, поют в разных стилях. Некоторые из молодых артистов известны публике по участию в шоу «Голос».

Театр Et Cetera

м. «Чистые пруды», Фролов пер., 2.

18 — 19 мая. 19.00.

От 5000.

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