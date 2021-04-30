Афиша на майские: песни, пляски, шашлыки

Погоду на первые майские выходные обещают теплую и вроде бы даже без дождя. Половина москвичей рванут на дачи, ну а всем остальным можно с пользой прогуляться по паркам.

В Измайловском парке дважды в выходные дни бесплатно проводят занятия по вокалу — учат попадать в ноты, слышать музыку. Певица Юлия Пыхтина научит упражнениям на развитие глубокого певческого дыхания, музыкального слуха, диапазона и определение тембра.

В парке «Сокольники» помимо традиционной танцевальной площадки для старшего поколения работает секция по скандинавской ходьбе — палки на время тренировки дадут.

В саду «Эрмитаж» учат бесплатно рисовать взрослых и детей.

Пикниковые зоны для жарки шашлыка есть не во всех парках. Актуальную информацию нужно уточнять на сайтах. К примеру, в парке «Кузьминки-Люблино» есть огороженная пикниковая зона с беседками, инвентарем для приготовления шашлыка. Однако бесплатные места в выходные быстро кончаются, поэтому есть платная аренда.

Квест по паркам

Впереди достаточно выходных, чтобы азартно и с пользой прогуляться по Москве. Мосгорпарк запустил квест «Я шагаю по паркам». Нужно разгадать 15 несложных парковых локаций, сделать в них 15 фотографий, опубликовать в соцсетях с хештегом квеста и надеяться на приз. Разыгрывают тур на двоих «Тихий Дон» —

путешествие на Кудыкину гору в Липецкой области, во дворец принцессы Ольденбургской в Рамони, по достопримечательностям Воронежа, Ельца. Есть и другие призы. Задания несложные, например: «Велодорожка этого парка более 3 км проходит по набережной, с нее открывается вид на порт Северного речного вокзала. Сделайте фото на фоне этого вида».

Подробности квеста в официальном Инстаграме Мосгорпарка @mosgorpark

До 13 мая.

Бесплатно.

Концерт

Группа «Бряц Гайс» исполняет на балалайках музыку, которую рядом с этим инструментом сложно представить. Пассакалия Генделя, Стинг — эти ребята все могут. Балалайки XXI века — авторские импровизации и музыкальные эксперименты с разными жанрами и направлениями, в современном звучании. В группе выступают виртуозы-гнесинцы, раньше они побеждали на международных конкурсах как солисты, а теперь показывают миру взгляд прогрессивного балалаечника на музыку разных жанров. Группа выпустила два альбома, один из которых презентовали на международном фестивале в США.

Glastonberry

м. «Дубровка», ул. 1-я Дубровская, 13А, стр. 1.

7 мая. 20.00.

От 600.

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