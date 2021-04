Афиша Москвы: хиты Queen и «Некурортный роман»

Спектакль «Некурортный роман»

Весной погода навевает романтическое настроение. Поэтому часто хочется смотреть и слушать истории о любви. Прекрасный способ — сходить на спектакль «Некурортный роман». Семь ярких актрис расскажут от имени семи сочинских женщин настоящие истории любви, в которых много всего смешалось. Будет над чем посмеяться, о чем погрустить, подумать, помечтать. Это спектакль о человеческой мудрости, о том, как строить отношения в семье, преодолевать трудности. В постановке заняты Алиса Гребенщикова, Алика Смехова, Ирина Линдт.

МХТ им. Горького

м. «Тверская», Тверской бул., 22.

25 апреля. 20.00.

От 600.

Выставка «Обнови свой сад»

Садоводы и огородники давно уже помолодели. Теперь сажать и выращивать цветы, овощи и фрукты на приусадебных участках или во дворе у дома пробуют люди всех возрастов. Это стало модным хобби. Пять дней на этой неделе на выставке «Обнови свой сад» можно узнать много нового и ветеранам грядок и клумб, и начинающим садоводам-огородникам. Здесь покажут и достижения селекционных центров, и новинки инструментов, и сотни видов семян, саженцев, удобрений. На сайте организаторов можно оформить бесплатное приглашение или купить билет на месте.

ВДНХ

м. «ВДНХ», пр. Мира, 119.

21 — 25 апреля. С 10.00 до 18.00.

150.

Хиты Queen

Хиты группы Queen, исполненные на струнных и ударных инструментах, можно послушать в оранжерее павильона № 4 ВДНХ, исполнители — квартет Linii. Поклонники творчества знаменитой рок-группы услышат We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, A Kind Of Magic, We Are The Champions и другие легендарные композиции.

ВДНХ

м. «ВДНХ», пр. Мира, 119.

25 апреля. 20.00

От 1200.

Даниил Крамер

На сцене джаз-клуба состоится концерт Даниила Крамера. Джазовый пианист и смелый экспериментатор порадует публику разнообразным репертуаром и виртуозным исполнением. Один из главных популяризаторов джаза умеет виртуозно сочетать мелодии разных композиторов (и собственные тоже), создавая новое произведение, причем делать это стремительно — неслучайно Крамер в Книге рекордов Гиннесcа обозначен как пианист, переигравший по скорости компьютер.

Джаз-клуб «Союз композиторов»

м. «Охотный Ряд», Брюсов пер.,

д. 8/10, стр. 2.

24 апреля. 20.30.

От 900.

