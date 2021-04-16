Афиша Москвы: день рождения Валерии в «Крокусе» и фестиваль «Золотая маска»

Концерт

Свой день рождения певица Валерия отметит большим концертом с новой программой «До предела». Обещают красочное шоу, разножанровые композиции, премьеры, ну и без «Часиков» не обойдется. Валерия работает на своих концертах исключительно вживую. Это мероприятие для любителей качественной популярной музыки.

«Крокус Сити Холл», м. «Мякинино»,

ул. Международная, 20.

17 апреля, 19:00.

От 2500.

Фестиваль

На этой неделе начинается весенний фестиваль цветов, который закончится в последний день весны. К началу события в «Аптекарском огороде» зацветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, ковры первоцветов. В течение всего времени проведения фестиваля распустится рекордное число тюльпанов — более 100 тысяч. Пик их цветения — ко Дню Победы. Этой весной посетителей порадуют три сакуры и более 50 сортов и видов сирени. Так что за ароматами и яркими красками в пасмурные дни вы знаете, куда идти.

«Аптекарский огород»,

м. «Проспект Мира», пр-т Мира, 26, стр. 1.

14 апреля — 31 мая, 10:00–21:00.

300.

Спектакль

В рамках театрального фестиваля «Золотая маска» в ближайшие дни можно посмотреть несколько спектаклей. Один из них заинтересует и подростков, и их родителей. Это постановка Красноярского театра кукол по пьесе Марты Райцес «Я — кулак. Я — А-Н-Н-А». Живые куклы будут рассказывать о серьезных вещах. Главной героине спектакля 12 лет — возраст, в котором подросткам кажется, что их не слышат. Несмотря на то что девочка глухонемая, эта история не только о людях с ограниченными возможностями. Порой такие внутренние подростки живут даже во взрослых. Монологи героини — о важных для многих людей вещах.

Театр на Таганке,

м. «Таганская», ул. Верхняя Радищевская, 21.

17 апреля. 14:00, 18:00.

От 2350.

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