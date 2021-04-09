Афиша Москвы: большой концерт Петросяна и шоу «Уральских пельменей»

Большой концерт Евгения Петросяна должен был состояться еще прошлой весной, но его перенесли из-за введенного тогда режима самоизоляции. Обещанного год ждут — и вот концерт проводится в новых условиях масочного режима и с заполняемостью зала на 50%. За это время поклонники Евгения Вагановича узнали, что у народного артиста РСФСР родился сын, которому сейчас уже годик. В шоу обещают много премьерных номеров, что неудивительно — Петросяну сейчас есть о чем рассказать зрителю.

КЦ «Меридиан»

м. «Калужская», Профсоюзная ул., 61.

10 апреля. 19.00.

От 800.

Шоу

В Москву из Екатеринбурга на запись новых программ прилетают «Уральские пельмени». Концерт-съемка будет идти четыре дня подряд. Экс-кавээнщики представят две новые программы — «Не музыкальная пауза. Без задних нот» и «Не покорители галактик. Агронавты». Поклонники Дмитрия Брекоткина и его коллег отлично проведут время, а чуть позже, если повезет, увидят себя в эфире СТС, где идет шоу.

КЗ «Космос», м. «ВДНХ», пр-т Мира, 150.

15 — 18 апреля. 20.00.

От 2700.

Концерт

Джазовая певица Теона Контридзе на сольном концерте обещает исполнить любимые импровизации и новые песни. Контридзе без ложной скромности говорит: «Я делаю кабаре, и в этом нет мне равных — и я буду это беречь, потому что я первопроходец, я должна какое-то наследие оставить людям, которые на меня смотрят как на дипломированного учителя». Часто на концертах «дипломированного учителя» бывают ее знаменитые друзья — Николай Цискаридзе, Екатерина Варнава.

«Крокус Сити Холл», м. «Мякинино», Международная ул., 20.

9 апреля. 20.00.

От 3200.

Стендап

В этом стендап-концерте главная звезда — Елена Новикова, вокруг которой разворачивалось действие недавнего комедийного сериала «Я не шучу». Новикова — победительница проекта «Открытый микрофон» и экс-резидент шоу Stand Up. Благодаря им мы знаем и других участников концерта — Александра Копченова, Дмитрия Гаврилова, Викторию Складчикову. Особый интерес вызывает Михаил Шац, также решивший в этот вечер тряхнуть юмористической стариной.

КЗ «Усадьба Салтыкова», м. «Достоевская», Суворовская площадь, 2/1.

10 апреля. 19.00.

От 550

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