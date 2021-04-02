Афиша Москвы: три интересных спектакля апреля

«Университет птиц»

Самый необычный спектакль в Москве идет в «Боярских палатах». Это постановка Театра взаимных действий — иммерсивный спектакль «Университет птиц». По выставочному пространству зрители ходят в сопровождении музыкантов. В первом зале из скворечников раздаются голоса — они озвучивают рассказы о птицах.

В «птичьей школе» на партах — заметки с рассказами об исчезнувших из-за человека видах птиц, истории спасения птицами людей. Вокалистка копирует звуки птиц, разгадывает птичий язык. Затронут здесь и темы невербальных коммуникаций и постпандемической рефлексии. Зрителям предлагают примерить крылья птиц. В качестве перформеров в этом спектакле — музыканты, предмет исследования — птицы. А зрители взглянут на мир глазами пернатых.

«Боярские палаты»

м. «Чеховская», Страстной б-р, 10.

3, 4 апреля. 13:00, 19:00.

1500.

«Петр и Феврония»

Пьеса «Петр и Феврония» — это переложение «Повести о Петре и Февронии», написанной Ермолаем-Еразмом. Это драматичная история реальных персонажей — муромских князя и княгини. А инсценировку по мотивам повести XVI века написала драматург Елена Исаева.

Для князя муромского Петра женитьба на дочери древолазца Февронии, исцелившей его от смертельной болезни, стала началом крестного пути. Бояре не захотели иметь княгиней простолюдинку, поэтому супруги покинули город. Бог руками Февронии очищал и исцелял Петра от гордыни и других грехов. Так и привел к истинной вере. Сначала любви между супругами не было, но, пройдя через испытания, они привязались друг к другу так, что и после смерти никто не смог их разлучить.

МХАТ им. М. Горького

м. «Тверская», Тверской б-р, 22.

10, 11 апреля. 15:00.

От 1200.

«Приключения Тома Сойера»

Произведению Марка Твена «Приключения Тома Сойера» в этом году исполняется 145 лет. В новом спектакле для детей и взрослых актриса Алиса Гребенщикова рассуждает на тему, чем похожи мальчишки, жившие 150 лет назад и сейчас. Актеры со зрителями будут рассуждать, подходят ли им рецепты Тома, когда дело касается завоевания внимания девочек, устройства приключений, и как не отчаиваться, если кажется, что весь мир сегодня против тебя.

Чтобы попасть на этот бесплатный спектакль, нужна регистрация на сайте ВДНХ.

ВДНХ м. «Проспект Мира», пр-т Мира, 119.

4 апреля. 12:30.

Бесплатно.

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