Афиша Москвы: ночь театров и выставка-ярмарка «Блошиный рынок»

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Какой горячий я и песенка моя

Победителей ежегодной музыкальной премия «ЖАРА Music Awards» выбирали открытым голосованием. Призеры, номинанты и другие артисты выйдут на необычную высокотехнологичную сцену — она будет состоять из нескольких круглых таблеток-зон соединенных между собой светодиодным подиумом. На «жаркой» церемонии будет более 20 музыкальных номеров, выступят Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Ани Лорак, Егор Крид, Григорий Лепс и многие другие. Ведущие премии — Ксения Собчак и Константин Богомолов.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

4 апреля. 19.00.

От 5200.

Фестиваль

На этой неделе в ночь на воскресенье в Москве пройдет ночь театров. Повод уважительный — 27 марта отмечается Всемирный день театров. В мероприятии примут участие все ведущие театры, культурные центры и музеи. Зрителей ждут спектакли, открытие репетиции, читки пьес, творческие встречи, выставки, лекции. К примеру, в Театре имени Ермоловой пройдет открытая репетиция спектакля «Оглянись во гневе» по пьесе Джона Осборна режиссеров Олега Меньшикова и Сергея Окунева.

Уточнять время и информацию о постановках нужно на сайтах культурных учреждений, в некоторых театрах необходима предварительная регистрация — для контроля числа зрителей.

27 марта. С 17.00 — для детей.

С 21.00 — для взрослых.

Бесплатно.

Спектакль

Трехчасовой спектакль «Лес» по пьесе Островского поставил режиссер Виктор Крамер, который говорит со зрителем на современном театральном языке. Через эксперимент и новаторскую форму исследуются нравственные вопросы, и классической пьесе русского драматического театра дается второе дыхание. Несчастливцева играет Андрей Мерзликин, Счастливцева — Григорий Сиятвинда.

МХАТ им. М. Горького

м. «Тверская», Тверской б-р, 22.

31 марта, 1, 28 — 30 апреля.

19.00.

От 600.

Ярмарка

На выставке-ярмарке «Блошиный рынок» будет интересно тем, кто любит антикварные и винтажные вещи. И коллекционеры, и просто любители старины с интересом сделают фото или купят старинную посуду, предметы интерьера, книги, открытки, виниловые пластинки и многое другое. Отдельный спецпроект «Блошиного рынка» посвящен этническим и старинным музыкальным инструментам.

Выставочный комплекс «Т-модуль»

м. «Белорусская», Тишинская площадь, 1.

25 — 26 марта. 12.00 — 21.00.

27 — 28 марта. 11.00 — 20.00.

Вход — 100

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