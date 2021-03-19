Афиша Москвы: детский театр и стихи Хаматовой

Детей от 6 лет и старше можно сводить в театр на красочный музыкальный спектакль «Золото». Постановку создавали для современных школьников, искушенных пользователей гаджетов. Поэтому со сцены с детьми говорят на их языке, артисты спускаются в зал — взаимодействуют со зрителями. Жанр обозначен как киномюзикл.

Огромные экраны раздвигают пространство сцены и переносят действие в сказочный мир. Будет живая музыка: в спектакле звучат песни в исполнении группы Positive Band. Сюжет: малютки-ноты оказались заперты в тесной бочке и вместо чудесной мелодии рождают лишь какофонию. Но они хотят создавать настоящую музыку. Поэтому придется бежать и пройти через множество испытаний. Мораль — важно иметь мечту и не сдаваться на пути к ее осуществлению. Это авторский проект режиссера, хореографа и музыканта Антона Адасинского, основателя театра Derevo.

МХАТ им. М. Горького

м. Тверская, Тверской б-р, 22.

20, 21 марта. 19.00, 12.00.

От 400.

Стихи и музыка

Чулпан Хаматова читает стихи Марины Цветаевой и ее прозу «Мать и музыка», а также «Сказку о дожде» Беллы Ахмадулиной. Музыкальное настроение спектакля создают ВероникаКожухарова (саксофон) и Полина Кондраткова (фортепиано). Вечер в окружении стихов и музыки.

Театр им. А. С. Пушкина

м. Тверская, Тверской б-р, 23.

23 марта. 19.00.

От 3000.

Трагикомедия

Спектакль «Мифический муж» по пьесе Сергея Десницкого. Премьерная постановка основана на реальной переписке Антона Чехова с женой, актрисой МХТ Ольгой Книппер-Чеховой. Это исследование личности Чехова и история взаимоотношений, когда один прощает и ждет, а другая живет страстями, но привязана к супругу.

МХАТ им. М. Горького

м. Тверская, Тверской б-р, 22.

18, 19 марта. 4 апреля. 19.00.

От 1200.

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