Канал «Комедия» покажет новый фильм с Дейвом Батистой «Мой шпион»

Это веселая история о брутальном спецназовце и хитрой девочке, которые оказались полезны друг другу.

Фильмы, что еще недавно шли в кинотеатрах, уже можно посмотреть на ТВ. 5 марта в 19:43 телеканал «Комедия» покажет зрителям голливудскую новинку «Мой шпион». В ней брутальная звезда Marvel Дейв Батиста пытается усмирить особо прыткую девочку.

В центре сюжета — бывший спецназовец, грозный качок Джей-Джей, который может скрутить любого противника в бараний рог. Однако его карьера продолжается в ЦРУ, где солдату нужно продемонстрировать навыки скрытности и шпионажа. К сожалению, работать «тихо» боец не умеет и начальство наказывает его специальной миссией — вместо выслеживания террориста главный герой отправляется шпионить за женщиной и ее дочкой-школьницей.

Казалось бы, что может быть проще? Но буквально в первый же день юная Софи раскрывает личность агента, который должен следить за ней, и начинает шантажировать его компрометирующим видео. Что же 9-летней девочке нужно от головореза и шпиона? Конечно же, его профессиональные навыки, чтобы решить свои подростковые проблемы.

Не пропустите веселый боевик «Мой шпион» — 5 марта в 19:43 на киноканале «Комедия».

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