Афиша развлечений: куда сходить в Москве на новогодних каникулах

Отличное развлечение на свежем воздухе — катание на коньках. Первая неделя года, по данным синоптиков, обещает порадовать нас снежком и напугать легким морозцем. Так что одевайтесь по погоде — и на каток. Площадок для катания в Москве масса. Мы расскажем о том, где можно развлекаться бесплатно.

Вход на эти катки свободный, если у вас есть коньки. В противном случае придется брать их напрокат (50 рублей в час, залог — 2000 рублей). Если вы будете пользоваться услугами раздевалки, то внутри должны находиться в перчатках и маске. А на свежем воздухе вам они не понадобятся, но нужно держать дистанцию с другими людьми полтора метра. На каждом катке — пять сеансов по полтора часа, с 11 утра до 10 вечера, между которыми будет один час перерыва для чистки ледовой площадки и дезинфекции в павильонах проката.

Детей на лед пускают с трех лет — естественно, с родителями. Тем, кто с трудом стоит на коньках, предлагают помощников для катания — фигурки животных, за которых можно держаться и скользить самостоятельно. Бесплатно размяться на льду можно на катках в сквере у Гольяновского пруда, на Перерве, на Городецкой улице, на Профсоюзной и на других площадках с естественным льдом. А в Воронцовском парке, к примеру, искусственный лед. Важно, что из-за пандемии необходимо предварительно забронировать бесплатный билет — организаторы не допускают большое количество людей на лед одновременно.

Список всех бесплатных катков, а также бронирование билетов на сайтах: moscowseasons.com и mos.ru.

Квест

На днях Максим Галкин провел в Инстаграме онлайн-репортаж с квеста, куда отправился со своими детьми, 7-летними Лизой и Гарри. Дети были довольны. А побывали они в Московском областном театре юного зрителя на новогодней камерной квест-елке. Проводится этот квест в группе детей на 10 человек. Все артисты, участвующие в квесте, подтверждают у себя наличие антител. Вот такой эксклюзив в сфере развлечений Москвы!

Детей ждет иммерсивный квест-спектакль «В поисках Снежной Королевы» с интеллектуально-творческим уклоном: участники отвечают на вопросы и справляются с заданиями, от решения которых будет зависеть, встретят жители королевства Новый год или нет. Обещают праздничную атмосферу, героев из спектаклей «Питер Пэн», «Морозко», «Теремок», «Умка», Дедушку Мороза и Снегурочку, а также Нонну Гришаеву в роли Снежной Королевы. Пока дети час проходят квест, родители ждут в зоне отдыха — в стоимость билета включен фуршет и подарок для ребенка.

Московский областной ТЮЗ

м. «Царицыно», ул. Прохладная, 28.

4, 8, 9, 10 января.

12, 14, 16, 18, 20 часов.

5000.

Спектакль

Эта музыкальная новогодняя комедия — один из способов повысить эмоциональный градус праздничного настроения. Действие постановки «Рождество. Мистерия. Бал» происходит 31 декабря в аэропорту провинциального города, где идет регистрация пассажиров на последний рейс в году.

И тут выясняется, что из-за ошибки авиакомпании сразу несколько «везучих» пассажиров купили билеты на одно и то же посадочное место. У них есть только полтора часа, чтобы решить, кому суждено улететь, а кому придется встречать праздник в терминале. В аэропорту застрял еще и целый оркестр — поэтому в спектакле звучит много шлягеров российской и зарубежной эстрады. За музыкальное настроение праздника отвечает Губернский оркестр Московской области. Спектакль идет 1 час 20 минут без антракта.

Московский Губернский театр

м. «Кузьминки», Волгоградский проспект, 121.

30, 31 декабря. 6, 7 января.

17, 18, 19 часов.

От 1200.

Шоу

В мюзиклах на льду «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица: Легенда двух королевств» катаются знаменитые фигуристы: Татьяна Навка, Петр Чернышев, Алина Загитова, Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко и многие другие.

Ледовый спектакль по мотивам известных произведений сопровождается оригинальными вокальными партиями Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Григория Лепса и других звезд. Каждое шоу — это синтез фигурного катания, драматического театра, акробатики и бродвейского мюзикла, поэтому постановки можно смотреть всей семьей.

«Мегаспорт» м. «ЦСКА», Ходынский б-р, 3.

30, 31 декабря. 1 — 7 января.

13, 18, 19 часов.

От 1200.

Елка

Сюжет новогоднего шоу «Бабкины сказки 5» таков: коварная Баба-яга перессорила между собой времена года, и только ловкий и находчивый Колобок все исправит и всех помирит. Во время спектакля артисты спускаются со сцены, общаются с публикой, загадывают загадки. Артисты будут петь и танцевать, обещают цирковые трюки, спецэффекты — в общем, будет весело!

Театр «Русская песня» м. «Проспект Мира», Олимпийский проспект, 14.

2 — 10 января.

11, 14, 17 часов.

1200.

Смотрите также