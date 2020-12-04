Афиша Москвы: «Песня года» и выход Надежды Бабкиной в театре

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Столичный марафон

Каждый год 1 и 2 января телезрители ждут музыкальный фестиваль «Песня года». Снимают большой концерт в начале декабря. Этот год не стал исключением. Несмотря на ограничения по максимальной заполняемости зала (не больше 25%), мест полно — люди предсказуемо опасаются заболеть, поэтому не слишком охотно раскупают билеты.

А вот артисты к записи готовы. Обещают быть и петь Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Ирина Аллегрова и многие другие. В афише заявлена и София Ротару — организаторы подтверждают ее приезд. Ведущие «Песни года» — Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

«ВТБ Арена», м. «Динамо», Ленинградский проспект, 36.

5 декабря. 18.00

От 3500.

Онлайн-фестиваль

Со 2 по 18 декабря сороковой фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» пройдет в онлайн-формате. Концертную программу нынешних декабрьских вечеров открывает и закрывает камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Вместе с известным коллективом выступают отечественные звезды: Евгений Миронов, Александр Рудин, Борис Березовский, Фридрих Липс и Денис Мацуев. Запланированы сольные программы пианистов Михаила Плетнева и Элисо Вирсаладзе, чьи имена хорошо известны поклонникам фортепианной музыки во всем мире.

Вот только несколько мероприятий: 6 декабря — сольный фортепианный концерт Михаила Плетнева, 11 декабря — концерт «Звездный час» (дирижер Юрий Башмет, фортепиано — Денис Мацуев).

Полное расписание онлайн-трансляций — на сайте.

Спектакль

Восстановившись после коронавируса, Надежда Бабкина приступила к репетициям нового музыкального спектакля в театре, которым руководит. И вот в начале декабря в Академическом театре «Русская песня» премьера — музыкальная комедия по произведениям Чехова и Зощенко. Идея объединить в одном спектакле «Горько!» два самых известных «свадебных рассказа» Чехова и Зощенко принадлежит худруку театра.

А за ее воплощение отвечает режиссер Роман Самгин. В ролях — Сергей Никоненко, Алексей Ягудин, Олеся Железняк, Ольга Прокофьева, Алексей Маклаков, Андрей Кайков и сама Надежда Бабкина. Говорят, что Надежда Георгиевна появится на сцене в мужской роли.

Академический театр «Русская песня»

м. «Проспект Мира», Олимпийский проспект, 14.

4, 5, 6 декабря. 19.00.

От 2500.