Афиша Москвы: премьеры в Театре им. Н. И. Сац и в Театре Наций

Детям
Новое пространство Театра Наций представляет премьеру спектакля «На острове Сальткрока» режиссера Полины Стружковой. Герои одноименной повести шведской писательницы Астрид Линдгрен — семья Мелькерсон из Стокгольма, отец и четверо детей, которые отправляются на маленький остров в Балтийском море, чтобы провести вместе летние каникулы.
По сюжету один из сыновей Пелле грезит о домашнем животном и мечтает в будущем связать с животными свою профессию. Несмотря на печальный опыт с первым питомцем, он обретает еще одного верного друга — собаку…
Новое пространство Театра Наций
м. «Пушкинская», Страстной бульвар, 12, стр. 2.
22 ноября. 6 декабря.
700.
Взрослым
В Театре им. Н. И. Сац — премьера оперы Клаудио Монтеверди «Орфей», которая относится к эпохе добарочной музыки. Спектакль, поставленный режиссером Георгием Исаакяном, дирижером Валерием Платоновым и художником Ксенией Перетрухиной, идет в Ротонде театра.
Но прежде чем попасть туда, зрители оказываются в полностью измененном фойе: свет приглушен, на полу ковровая дорожка в советском стиле… Что это за дорожка? Куда она ведет? На все эти вопросы публика получает ответы на самом спектакле, который становится глубоким, негромким, пронзительным разговором о течении времени и невозможности вернуться назад и хотя бы что-то изменить.
Театр им. Н. И. Сац
м. «Университет», пр-т Вернадского, 5.
24, 25 ноября. 19.00.
1000.