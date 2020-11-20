Афиша Москвы: премьеры в Театре им. Н. И. Сац и в Театре Наций

Эти и другие самые интересные события в жизни нашего города.

Детям

Новое пространство Театра Наций представляет премьеру спектакля «На острове Сальткрока» режиссера Полины Стружковой. Герои одноименной повести шведской писательницы Астрид Линдгрен — семья Мелькерсон из Стокгольма, отец и четверо детей, которые отправляются на маленький остров в Балтийском море, чтобы провести вместе летние каникулы.

По сюжету один из сыновей Пелле грезит о домашнем животном и мечтает в будущем связать с животными свою профессию. Несмотря на печальный опыт с первым питомцем, он обретает еще одного верного друга — собаку…

Новое пространство Театра Наций

м. «Пушкинская», Страстной бульвар, 12, стр. 2.

22 ноября. 6 декабря.

700.

Взрослым

В Театре им. Н. И. Сац — премьера оперы Клаудио Монтеверди «Орфей», которая относится к эпохе добарочной музыки. Спектакль, поставленный режиссером Георгием Исаакяном, дирижером Валерием Платоновым и художником Ксенией Перетрухиной, идет в Ротонде театра.

Но прежде чем попасть туда, зрители оказываются в полностью измененном фойе: свет приглушен, на полу ковровая дорожка в советском стиле… Что это за дорожка? Куда она ведет? На все эти вопросы публика получает ответы на самом спектакле, который становится глубоким, негромким, пронзительным разговором о течении времени и невозможности вернуться назад и хотя бы что-то изменить.

Театр им. Н. И. Сац

м. «Университет», пр-т Вернадского, 5.

24, 25 ноября. 19.00.

1000.