Афиша Москвы: театральный фестиваль и концерт Владимира Кузьмина

Окно в театр

К международному фестивалю «Петербургские театральные сезоны» добавили актуальную приставку «онлайн». Масштабный культурный проект пройдет с 14 по 22 ноября. И впервые его посетить смогут все желающие, а не только те, кто приобрел билеты в питерских театрах. В афише спектакли разных жанров и направлений — все в онлайн-формате.

Будет много классики — постановки «Игроки», «Бешеные деньги», «Женитьба», «Мертвые души», «Рассказ о семи повешенных». А также экспериментов, хороший пример — психотерапевтический спектакль «Человек из Подольска». Невиновного жителя подмосковного Подольска лет тридцати привозят в полицию, где ни в чем не повинному человеку устраивают эмоциональный допрос, который превращается в сеанс интенсивной психотерапии.

Цель — заставить задержанного заново посмотреть на свою бессмысленную жизнь. Полицейские тут в роли интеллектуалов, с миссией объяснить, как интересен и прекрасен мир рядового человека, постоянно чем-то недовольного: сырым климатом, скучной работой, унылой жизнью. В общем, есть из чего выбирать.

Для начала надо будет зарегистрироваться на сайте www.petersburg-theatre.com.

Концерт

Большое выступление Владимира Кузьмина в концертном зале перенесли с ноября на весну из-за пандемии. Но концерт мэтра состоится в небольшом помещении джаз-клуба, где рассадка гостей предполагается за столиками. Владимир Кузьмин и его группа «Динамик» обещают зажигательный вечер для тех, кто знает хиты музыканта и готов к новым композициям. Кстати, в этот вечер в зале будет и муза маэстро Екатерина — жена и его правая рука. Ей традиционно Владимир посвящает песню «Сказка в моей жизни». И еще парочку.

Джаз-клуб

«Союз композиторов»

м. «Охотный Ряд», Брюсов переулок, 8/10.

15, 28 ноября, 20:30.

От 2300.

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