Первый канал отправит женщину в космос для съемок фильма на МКС

Первый канал совместно с Роскосмосом и студией Yellow, Black and White решили снять первый фильм в космосе. Сразу было отмечено, что согласно сюжету картины актеры отправятся на Международную космическую станцую. Этот полет будет совершен уже через год, осенью 2021 года.

Раннее говорилось, что главный герой совершит полет на пилотируемом корабле «Союз МС». Планировалось провести некий конкурс, в котором приняли бы участие мужчины и женщины. Среди них должны были найти исполнителя главной роли, так как существует два сценария фильма. Но после долгих обсуждений продюсеры пришли к выводу, что все-таки в космос отправится женщина.

Они сочли, что для фильма женский образ будет выигрышнее. К слову, космическая драма уже получила название «Вызов». Съемки на МКС будут проводиться впервые, поэтому на плечи главной актрисы будет возложена огромная ответственность. Первый канал уже совсем скоро объявит начало всероссийского конкурса, чтобы выбрать исполнительницу главной роли, а также ее дублера.

Добавим, что съемки российской актрисы пройдут на МКС в то же время, когда там будет сниматься американский фильм с Томом Крузом в главной роли. Он прилетит на космическую станцию на американском корабле. Пока поклонникам остается только гадать, кто станет той женщиной, которую отправят в космос.