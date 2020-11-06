Куда сходить в Москве: концерт Розенбаума и международный фестиваль документального театра

И снова осень нам танцует вальс-бостон

Александр Розенбаум устроил марафон концертов для поклонников в Москве. «Думаю, многие из вас, как и я, соскучились по живому общению, хорошей музыке и душевным посиделкам, поэтому я рад пригласить вас на мои концерты», — говорит бард, посвящая выступления 25-летию своих концертов в Москве.

Обещает в связи с этим исполнить не меньше 25 хитов. На концерт, разумеется, придут и многие коллеги Розенбаума, чтобы поздравить маэстро со знаменательной датой.

Театр Российской армии

м. «Достоевская», Суворовская площадь, 2.

4 — 8 ноября. 19.00.

От 5000.

Музей

Политехнический музей осенью приглашает на бранчи и отрытые познавательные дискуссии с учеными. Будут обсуждать образование, цифровое будущее и многое другое. Ученые, врачи, инженеры ответят на важные вопросы: как устроена память человека, откуда у нас берутся идеи и существует ли свобода воли, чему мы учим детей и чему их действительно стоит учить.

Многие встречи проходят в режиме онлайн, есть и оффлайн-мероприятия.

Программа на сайте: fall.polytech.on

Фестиваль

Международный фестиваль документального театра имени Дмитрия Брусникина (Брусфест) — это не только собственно спектакли. Есть и онлайн-премьеры, и реальные встречи со зрителями, и мастер-классы для тех, кто хочет попробовать себя в актерской профессии. Будут и нестандартные форматы.

К примеру, мероприятие под названием «Спасибо, вирус!» — так называемые читки пьес студентов Школы-студии МХАТ, написанных в эпоху пандемии. Молодежь продемонстрирует, какую пользу можно извлечь из нынешней ситуации. Интересен и сделанный Григорием Добрыгиным «Приоткрытый микрофон» на сцене Театра «Практика» — этот спектакль состоит из стендапов.