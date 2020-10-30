Афиша Москвы: премьера в МХАТ им. М. Горького и бал тыкв

Эти и другие самые интересные события в жизни нашего города.

Тыквенный рай

В Аптекарском огороде в эти выходные будут править балом тыквы. Будут обучать «вырезанию хеллоуинской тыквы», также заявлен мастер-клас — «Икебана и Хеллоуин. Как использовать в композиции нерастительные материалы» для взрослых и детей от трех лет.

Научат красиво вырезать на тыквах, украшать их засушенными цветами, листьями и экзотическими растениями. Посетители смогут прогуляться на выставке громадных тыкв, посетить оранжереи с какао, пальмами, бананами, папайей и кувшинками и сделать селфи на фоне самой крутой в стране коллекции кактусов.

31 октября будет концерт Теоны Контридзе, а 1 ноября музыку из саги Джорджа Лукаса «Звездные войны» исполнит студия камерной музыки Simple Music Ensemble. На фуд-корте презентуют «Хеллоуин-меню» — черные бургеры, пиццу на черном тесте и другую экзотику.

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

м. «Проспект Мира», пр-т Мира, 26, стр. 1.

31 октября, 1 ноября. 12.00. 15.00.

От 1200.

Спектакль

В МХАТ им. Горького в конце октября премьера — «У премьер-министра мало друзей». Это — размышление о роли личности Петра Столыпина. Пьесу написал Святослав Рыбас по мотивам своей книги — биографии Столыпина, вышедшей в серии «ЖЗЛ».

«Среди действующих лиц — премьер-министр, царь, царица, министры, террористы. Это живые люди в жерновах истории. Чеховский «Вишневый сад» последних времен», — говорит о пьесе автор Святослав Рыбас. Режиссер спектакля Александр Дмитриев считает: «Нам в наше время не хватает такого героя. Эмоциональное зерно спектакля в осознании пропорции вопросов долга и быта. Хочу показать тех людей, чтобы был пример для подражания».