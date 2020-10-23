Афиша Москвы: концерт похудевшей Степаненко и детские спектакли онлайн

Эти и другие самые интересные события в жизни нашего города.

«Веселая и красивая» — это и название новой концертной программы, и новый образ Елены Степаненко. После развода с Евгением Петросяном артистка похудела, похорошела и порадовала поклонников новым материалом. Теперь со сцены Степаненко без тени смущения говорит в том числе и о разводе, его плюсах и минусах. Елена Григорьевна обещает завести публику с полуоборота, подарив поклонникам кучу позитивных эмоций.

КЦ «Салют»

м. «Сходненская», ул. Свободы, 37.

24 октября. 19.00.

От 800.

Фестиваль

Многие культурные мероприятия вновь возвращаются в онлайн-формат. Во время шестого детского театрального фестиваля «Маршак» десятки спектаклей покажут на сайте фестиваля и в соцсетях.

В частности, Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой представит спектакль «Солнце на веревочке», Московский театр теней покажет спектакль «Ваня Датский», Ростовский академический молодежный театр — классическую «Золушку», а «Театриум на Серпуховке» — музыкальную постановку «Волшебная мельница Сампо».

Единственный в мире цирк хулиганов из Санкт-Петербурга — «Упсала-Цирк» представит спектакль «Сны Пиросмани», созданный по мотивам картин грузинского художника Нико Пиросмани. В спектакле участвуют дети и подростки из неблагополучных семей, коррекционных школ, дети с синдромом Дауна.

Программа на сайте: marshakfest.com

23 октября — 1 ноября.

Бесплатно.

Мастер-класс

Детский центр Музея Москвы проводит онлайн-занятия и вебинары. Дети от 3 до 17 лет могут общаться, слушать лекции, играть, заниматься творчеством и путешествовать с любимыми ведущими из любой точки мира. Мастер-классов масса, вот несколько примеров: курс по актерскому мастерству, сценической речи и танцам, увлекательная физкультура и рисование, занятия по созданию мультфильмов в разных анимационных техниках, экскурсии. Есть и бесплатные, и платные занятия.