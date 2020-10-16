Афиша Москвы: премьера спектакля с Ефремовым и  столичный марафон

Столичный марафон
Мероприятия Всероссийского фестиваля науки пройдут в 80 регионах, а в столице площадок несколько: МГУ, Дворец пионеров на Воробьевых горах, Экспоцентр. Хедлайнером в этом году выступит американский физик Митио Каку.
Среди почетных гостей — пять нобелевских лауреатов! Мероприятия продуманы для разных возрастов — научно-популярные лекции, физико-химические шоу и кинопоказы.
К примеру, вот темы двух лекций, намеченных на 17 октября: «Как ученые воплощают фантастические технологии в жизнь», «Как ученые натаскивают компьютеры на расшифровку результатов самого большого эксперимента на земле».
- Трансляции можно будет увидеть в аккаунте платформы TikTok, а также подключиться онлайн. Ну или прийти самим.
- 17, 18 октября. Регистрация и расписание: www.festivalnauki.ru.
- Бесплатно.
Спектакль
В премьерном спектакле «Собрание сочинений» на сцене — Алена Бабенко, Светлана Иванова, Марина Неелова, Никита Ефремов. Спектакль по последнему тексту Евгения Гришковца поставил худрук «Современника» Виктор Рыжаков. «Собрание сочинений» — это погружение в судьбу одной семьи, а заодно в судьбу человечества с попыткой разгадать секрет счастливой жизни.
- «Современник»
- м. «Чистые пруды», Чистопрудный б-р, 19, стр. 1.
- 17, 18 октября. 9, 16 ноября. 19:00.
- От 2000.
Балет
Спектакль «Маскарад» изменит представление зрителей о балете, настолько ярко и наглядно рассказана в нем история любви. В постановке Кирилла Симонова артисты танцуют босиком и декламируют тексты Михаила Угарова, на зрителей обрушивается музыка Арама Хачатуряна, заставляя сопереживать героям. Дирижер — Алевтина Иоффе.
- Детский музыкальный театр им. Н. Сац
- м. «Университет», проспект Вернадского, 5.
- 23 октября. 19:00.
- 1000.