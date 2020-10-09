Куда сходить в Москве: «Некурортный роман» и постановка «Горбачев» 

Эти и другие самые интересные события в жизни нашего города.

«Некурортный роман»

Семь актрис — Елизавета Базыкина, Алика Смехова, Алиса Гребенщикова, Анна Галинова, Ирина Линдт, Лариса Некипелова и Лидия Кузнецова — в премьерном спектакле «Некурортный роман» будут говорить со зрителями от имени семи сочинских женщин разного возраста, социального статуса и даже национальности.

Объединяет их не только место жительства, но и то, что все они — жены. Почему жены именно сочинские? Группа авторов во главе с известными драматургами Еленой Исаевой и Владимиром Забалуевым, а также художественным руководителем МХАТ имени Горького Эдуардом Бояковым в течение месяца работала в Сочи, брала интервью у реальных женщин и на их основе написала документальную пьесу.

м. Пушкинская,

Тверской б-р, 22.

10 октября. 18.30.

От 400.

«Горбачев»

Постановка «Горбачев» — это история не про политику, а про семейную пару. Роли Михаила и Раисы Горбачевых исполняют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Авторы тщательно изучили исторические документы, а также лично встречались с Михаилом Сергеевичем.

Театр Наций

м. Пушкинская,

Петровский пер., 3.

10, 11, 14, 16 и 17 октября.

19.00.

От 5000.

«Под одной крышей»

Героини актрис Татьяны Кравченко, Олеси Железняк и Варвары Лаптевой в этом спектакле «Ленкома» надеются найти любовь. Три поколения женщин под одной крышей ждут прекрасного принца. Спектакль «Под одной крышей» поставлен по пьесе Людмилы Разумовской.