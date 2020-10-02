Куда сходить в Москве: квест «Я шагаю по паркам» и выставка фото мокрых звезд

Бабье лето продолжается, а значит, есть прекрасная возможность прогуляться по московским паркам в это живописное время года.

«Я шагаю по паркам»

Начался осенний квест «Я шагаю по паркам». Нужно гулять по заданной программе — посетить интересные места в столичных парках, сделать фото и ответить на вопросы. Если не просто развлекаться, а разместить фото в 15 заданных локациях с хештегами #ЯшагаюПоПаркам и #МойРайон, то можно даже получить призы. Вот парочка заданий.

«Локация для фото: Каскадный фонтан в Нескучном саду. Вопрос: Какие знаки зодиака спрятались в его композиции?» Или вот: «Локация для фото: скульптура девушки с корабликом в парке Северного речного вокзала. Вопрос: На территории парка восстановлены два исторических фонтана «Север» и «Юг» — какие животные украшают эти фонтаны?»

Также в парках в октябре гиды проводят экскурсии. Вся информация об этих двух акциях в Инстаграме Мосгорпарка @mosgorpark.

Парки Москвы

30 сентября — 12 октября.

Бесплатно.

Наука в «Аптекарском»

В эти выходные в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» — премьера интерактивного научного шоу для детей. Двухчасовое представление погружает ребенка в мир науки — физики, химии, ботаники. Познавательную информацию будут доносить в зрелищной форме. Цель — привить интерес к знаниям, а может, кого-то сподвигнуть на собственные открытия. Шоу интерактивное — дети будут творить науку своими руками.

Все участники смогут также прогуляться по осеннему фестивалю, который идет в саду весь октябрь, — там гигантские тыквы, сотни хризантем, лабиринты из кустарников и много других редких растений во всей их осенней красе.

«Аптекарский огород»

м. «Проспект Мира», пр-т Мира, 26/1.

3 октября. 15.00 — 17.00. 7 октября. 18.00 — 20.00.

От 1500.

Мокрые звезды

На выставке звездного фотографа Ольги Тупоноговой-Волковой «WEТ» звезд видимо-невидимо. В виде 52 портретов очень знаменитых артистов. Все они… либо мокрые, либо вода обыграна в композиции как-то еще (wet по-английски значит «мокрый»).

В проекте приняли участие Анна Михалкова, Ирина Горбачева, Светлана Устинова, Виктория Исакова, Манижа, Александр Гудков и многие другие звезды. Один из героев фотопроекта — актер Максим Матвеев адресовал фотографу такие слова: «Много знакомых лиц ты запечатлела, но поймал себя на ощущении, что благодаря тебе увидел в них что-то новое, до сих пор незаметное».

Сама Ольга считает: «Вода — это символ чистоты, природы и жизни. Я хотела увидеть человека сквозь призму воды, как он меняется из-за нее, как он сопротивляется ей и насколько он красив благодаря и вопреки ей».