Афиша Москвы: впервые пройдет квартирник у Маликова и фестиваль исторических садов

Эти и другие самые интересные события в жизни нашего города.

Столичный марафон

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» начался фестиваль цветов «Краски осени». Чего здесь только нет — множество разнообразных цветов, китайский домик, сад из хризантем! Пик золотой осени обычно приходится на последние дни сентября и первую половину октября, так что начинается самое красивое время года.

Сейчас здесь одна из самых эффектных фотозон осенней Москвы. Огромная живая стена, сделанная более чем из полусотни редких сортов хризантем, смотрится завораживающе. Экспозиция постоянно меняется. В саду цветут георгины, астры, подсолнухи, верески, гортензии.

А еще здесь полно самых больших в России тыкв весом свыше 390 кг. Громадные овощи вырастил тыквовод из Луховиц Андрей Гусев. 26 сентября будет также работать выставка винограда от Московского клуба виноградарей.

«Аптекарский огород»

м. «Проспект Мира», пр-т Мира, 26/1.

До ноября. 10:00 – 21:00.

300.

Фестиваль исторических садов

В музее-заповеднике «Царицыно» начался Фестиваль исторических садов. Пока погода позволяет, организаторы стараются удивить гостей, а потому представят шесть ландшафтных композиций. Все они объединены деятельностью русского архитектора Василия Баженова, его идеями и образами, с помощью которых он связывал природу и архитектуру.

Музей-усадьба «Ясная Поляна» подготовил садик «Старая пасека нового времени», а парк «Сокольники» — «Портал эпох», который перенесет зрителей в царскую Россию, эпоху сталинского ампира и современность. Сад «Эрмитаж» представит городской парк начала XX века.

Оригинальным вышел проект «Звуки тишины», тема которого — стремление сохранить уединение посреди шумного города. На официальном сайте фестиваля представлена онлайн-программа — ежедневно можно посещать онлайн-лекции, мастер-классы, круглые столы и виртуальные экскурсии.

«Царицыно»

м. «Царицыно», ул. Дольская, 1.

23–27 сентября.

10:00 – 18:00.

Бесплатно.

Концерт Дмитрия Маликова

Нa A la Russe Party состоится первый акустический квартирник народного артиста России Дмитрия Маликова. Помимо музыкальных блюд, запланирован гастрономический ужин с тремя авторскими сетами от шефа.

Logovo

м. «Спортивная», ул. Хамовнический Вал, 2.

25 сентября.

19:00.

7000.