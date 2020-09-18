Куда сходить в Москве: фестиваль художников и дни Довлатова

Большой фестиваль современного искусства в Манеже соберет художников из разных стран. На Artlife Fest будет представлено более 400 картин. Состоятся выставки, лекции и мастер-классы ведущих иллюстраторов моды, скульпторов и художников из России, США, стран Латинской Америки, Европы и Азии.

В программе запланировано 70 мастер- и демо-классов для взрослых и детей, 50 лекций и паблик-токов (то есть обсуждений). Гости фестиваля смогут попробовать свои силы в фэшн-иллюстрации и других направлениях, а специалисты попробуют научить понимать современное искусство. Все мероприятия бесплатные, за исключением некоторых мастер-классов.

На фестиваль приедут известные и коммерчески успешные художники: Дэвид Даунтон, Ким Енг Сонг, Кэти Роджерс, Карлос Дельгадо, Анна Маринова, Сослан Сосиев, Александр Тито, лучший портретист по версии Национальной портретной галереи в Лондоне Бен Эштон, один из ведущих художников Америки Марк Теннант и многие другие. Событие заинтересует и представителей мира моды, так как в нем участвуют звезды фэшн-иллюстрации со всего мира.

Можно выбрать день посещения и зарегистрироваться на интересующиеся мероприятия на сайте artlife-fest.com.

м. «Библиотека им. Ленина», Манежная площадь, 1.

19 — 27 сентября. 10.00 — 22.00.

Бесплатно.

Выставка

Фестиваль, посвященный Сергею Довлатову, по традиции проходит в сентябре в Санкт-Петербурге. Некоторые события довлатовского фестиваля «День Д» в этом году пройдут и в Москве. Можно посетить выставку «Сергей Довлатов и его окружение. К 30-летию со дня смерти» — здесь представлены рукописные и печатные издания с подписями, фото из личных архивов довлатовского окружения. Вход на выставку бесплатный.

А 19 сентября пройдет аукцион, на котором выставят 20 лотов, среди которых — публикации в СССР и США, автографы самого Сергея Довлатова и его отца, иллюстрации, фотографии, памятные предметы, книги.

Галерея «Антиквариум»

м. «Маяковская», ул. Садовая-Кудринская, 25.

16 — 18 сентября. 10.00 — 19.00. 19 сентября. 14.00.

Бесплатно.

Фестиваль

Интересные вязаные вещи, оригинальные украшения, стильная посуда и элементы декора, платья в единственном экземпляре — все это можно будет купить на фестивале Matreshka-Market Fest. А если не хотите ничего покупать, то можно весело и интересно провести время, пообщаться с интересными людьми — все вещи на ярмарке созданы творческими людьми.

Также на ярмарке-фестивале пройдут бесплатные лекции и мастер-классы — можно научиться что-нибудь мастерить. Женщин заинтересуют лекции и мастер-классы по быстрому профессиональному макияжу, как правильно сделать карту желаний, как психосоматика влияет на человека. Здесь же организован сбор вещей в хорошем состоянии для детей и взрослых — их сортируют и передают в благотворительные фонды. Если заранее зарегистрироваться на сайте matreshkafest.store — угостят душистым чаем.

Telegraph Hall

м. «Охотный Ряд», ул. Тверская, 7.

19 сентября. 11.00 — 20.00.

Вход: свободный.