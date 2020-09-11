Куда сходить в Москве: фестиваль уличного спорта и мюзикл «Монте-Кристо»

По главной улице с рекордом

Последние теплые деньки надо проводить на свежем воздухе — например, на фестивале уличного спорта. Во-первых, это бесплатно, во-вторых, в компании заниматься спортом веселее, в-третьих, тренировки ведут именитые инструкторы. Скейтбординг, йога, кросс-канди, воркаут, бег, скандинавская ходьба, ролики, велоспорт, танцы и много других направлений преподают до начала октября мастера спорта, призеры различных соревнований и даже чемпионы Европы и мира.

Занятия проходят в 27 парках и других локациях столицы. Конечно, задействованы и крупнейшие площадки — ВДНХ, «Сокольники», «Музеон», парк Горького. Участвовать можно с 18 лет.

Регистрация и расписание занятий в вашем районе Москвы — на сайте.

Спектакль

В год 120-летия со дня рождения и 65-летия со дня смерти великого советского композитора Исаака Дунаевского МХАТ имени Горького представляет премьеру спектакля «Красный Моцарт». Автором пьесы стал Дмитрий Минченок, который написал биографию композитора для серии «ЖЗЛ».

Режиссер спектакля — Рената Сотириади, художник-постановщик — Борис Краснов. Конечно, в постановке звучит много музыки Дунаевского. Центральный персонаж — Дуня Воробей, который удивительно похож на реального Дунаевского. Другие герои представляют музыкальный мир СССР 30-х годов прошлого века. Роли в спектакле исполняют Сергей Шакуров, Максим Дахненко, Ирина Линдт и другие артисты.

МХАТ им. Горького

м. «Тверская», ул. Тверской бульвар, 22.

17 — 18 сентября. 19.00.

От 500.

Мюзикл

Мюзикл «Монте-Кристо» будут показывать с учетом новых пандемийных обстоятельств. Любителям зрелищных постановок стоит учесть, что вход в здание Театра оперетты возможен только в маске, ее нельзя снимать до завершения постановки и выхода из помещения. У всех зрителей проверят температуру.

В фойе стоят дезинфекторы. Напомним, что «Монте-Кристо» — хит, рекордсмен по продолжительности проката в России, более двенадцати лет на него разбирают билеты. Валерия Ланская исполняет в нем роль Мерседес, возлюбленной Эдмона Дантеса. Актриса соскучилась по зрителям: «Я очень дорожу этой ролью и с трепетом жду возвращения легендарного «Монте-Кристо»!»

Московский театр оперетты

м. «Охотный Ряд»,

ул. Большая Дмитровка, 6.

9 — 11 октября. 14.00. 19.00.

От 1300.