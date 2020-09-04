«Конь Юлий и большие скачки»: к новогодним каникулам выйдет десятый мультфильм о трех богатырях

Новый мультфильм богатырской саги «Конь Юлий и большие скачки» появится в прокате 31 декабря 2020 года. Российская анимационная студия «Мельница» порадует маленьких зрителей новогодней премьерой про богатырского коня Юлия. Этот герой запомнился как детям, так и их родителям благодаря своей харизме и находчивости. Он не раз спасал трех богатырей и князя от беды, в том числе и от несчастной любви. Однако в этот раз по сюжету мультфильма Юлий сам влюбляется в кобылу королевских кровей по имени Звезда Востока. Ради собственного счастья он готов на все, даже на похищение князя.

Создатели анимации обещают новый поворот событий в богатырской истории. Они считают, что мультфильм понравится всем: и детям, и взрослым. Именно по этой причине кинопремьера ожидается в новогодние праздники, когда вся семья в сборе.

Отметим, что традиционно фильмы категории «для всей семьи» часто выходят в новогодние и рождественские праздники. В прошлом году в прокат поступили такие ленты, как: «Астерикс и тайное зелье», «Иван Царевич и Серый Волк – 4», «Фиксики против кработов».