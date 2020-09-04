Афиша: куда сходить в Москве на День города

Москва отмечает 873-й день рождения в условиях пандемии, поэтому масштабных народных гуляний, в том числе на Тверской улице, не будет.

Но праздник все же состоится. Фестиваль в честь Дня города назвали «Музейная Москва». В музеях столицы готовят познавательные праздничные программы. Будет возможность бесплатно посетить 90 музеев и выставочных залов. Для этого необходима предварительная запись на сайте музея, которая откроется 1 сентября. Такие меры ввели ради обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Мольберты для участников пленэров в районных парках установят с соблюдением социальной дистанции, участникам нужно будет иметь при себе средства индивидуальной защиты. Между пленэрами мольберты будут обрабатываться дезинфицирующими средствами.

В парке на Красной Пресне на площадке «Наука и техника» — интеллектуальные игры, можно будет разобраться в принципе работы Архимедова винта с помощью большого арт-объекта и познакомиться с осветительной техникой разных эпох. В парке «Митино» реконструируют железнодорожный узел времен Первой мировой войны.

В музее-заповеднике «Коломенское» реконструируют Москву XVI — XVII веков. В парке «Печатники» можно попробовать себя в роли археологов. Во время импровизированных раскопок научитесь сортировать и описывать находки. Историки расскажут об интересных археологических артефактах, обнаруженных на территории города. В каждом районном парке — своя программа.

Кроме того, на городских площадках покажут спектакли театров — лауреатов премии «Золотая маска», лекции и мастер-классы на любой вкус, будут концерты и открытые спортивные тренировки.

Площадки и расписание: moscowseasons.com

5 — 6 сентября. 10.00 — 22.00.

Бесплатно.

Премия

Все музыкальные премии в этом году отменили. А организаторы церемонии «ЖАРА Music Awards» придумали провести ее в новом формате: сняли фильм-концерт с номинантами: Полиной Гагариной, Егором Кридом, Светланой Лободой, Григорием Лепсом, Сергеем Лазаревым, Артуром Пирожковым, Димой Биланом, Филиппом Киркоровым и другими артистами.

На премьеру фильма придет множество звезд, а у поклонников есть возможность посмотреть музыкальное кино в одном кинозале с кумирами. Перед сеансом — встреча с артистами. 5 сентября online-премию

«ЖАРА Music Awards» покажут на музыкальном телеканале ЖАРА TV.

«Каро 11 Октябрь»

м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, 24.

4 сентября. 20.00.

1000.

Презентация

Вы же уже прочли в этом номере наш спецпроект о грядущих свадьбах звезд и историю любви Анны Седоковой (см. стр. 4)? Есть шанс поздравить певицу лично. Совершенно бесплатно можно будет познакомиться и пообщаться с певицей, сделать селфи, задать вопросы, ведь Анна презентует свою книгу «Я сильная. Я справлюсь».

В автобиографии Седокова написала о трудном детстве, работе в «ВИА Гре», сложных отношениях с отцами своих детей. Ну и о том, как стать богатой и независимой женщиной. Прямая трансляция встречи Анна с поклонниками будет идти в Одноклассниках, ВКонтакте, Instagram и TikTok.

Московский Дом Книги

м. «Арбатская», Новый Арбат, д. 8.

15 сентября. 19.00

Бесплатно.