«Ночь в кино» и «Добрые люди-2020»: куда сходить в Москве

«Добрые люди-2020»

На фестивали «Добрые люди-2020» знакомство с самыми различными благотворительными фондами проходит в познавательной и нестандартной форме. В течение девяти дней на свежем воздухе будут организованы интересные мероприятия для взрослых и детей — множество мастер-классов, лекций, встреч с яркими людьми. Можно будет поближе познакомиться с песочной анимацией, роботехникой, вышивкой, актерским мастерством, бисероплетением.

Также в программе — мини-гольф, бадминтон и много чего еще. Стоит обратить внимание на тематические выставки: к примеру, «Лиза Алерт. 10 лет» (фотоистории о поиске пропавших людей) или выставку изумительной керамики слепоглухих людей. А на фотовыставке «Глаза друга» можно будет присмотреть себе собаку, у которой пока нет дома. Не обойдется и без музыки: гостям фестиваля обещают концерт с участием модных исполнителей — Клавы Коки, Птахи и других.

Парк искусств «Музеон»

м. «Парк культуры», ул. Крымский Вал, 2/58.

29 августа — 6 сентября.

Бесплатно.

Акция

Фильмы из программы всероссийской акции «Ночь кино» покажут в парках, культурных центрах, кинотеатрах и даже библиотеках. Список картин длинный, в нем есть и три самых популярных российских фильма года — комедия «Холоп», четвертая часть анимационной франшизы «Иван Царевич и серый волк» и сиквел мелодрамы «Лед». В ретропрограмме — сборник немых фильмов о городах с живой озвучкой в исполнении современных музыкантов, а также советская классика из коллекции Госфильмофонда России к 75-летию Победы.

В Цифровом деловом пространстве продемонстрируют картину «Видение» режиссера Наоми Кавасэ, «Молодой Ахмед» от Жан-Пьера и Люка Дарденнов, а также «Бесконечную поэзию» Алехандро Ходоровски. После двух первых показов запланированы онлайн-встречи с режиссерами лент. Познакомят зрителей и с новыми российскими сериалами — «Хороший человек» Константина Богомолова, «Последний министр» Романа Волобуева, «Игра на выживание» Карена Оганесяна. После показов состоятся встречи с режиссерами.

Расписание на сайте cinemanight.culture.ru

29 августа.

Фестиваль

ЦВЕТЫ FEST — самый красочный фестиваль лета. Питомники, фермерские хозяйства привезут красочные композиции. Цветы будут и на клумбах, и в горшках — можно смотреть, нюхать или покупать. Также организуют мастер-классы (создание букетов, открыток и украшений из цветов), флористические демонстрации, где можно не только почерпнуть идеи по оформлению сада, букета, но и просто насладиться прекрасными работами флористов.

Кстати, мастера обучат основам создания необычных композиций не только из цветов, но и из овощей, фруктов. Эксперты представят новинки селекции и поделятся с гостями фестиваля секретами выращивания цветочных и других садовых культур.

ВДНХ

м. ВДНХ, проспект Мира, 119.

26 — 30 августа.

Вход: бесплатно.