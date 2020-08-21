Куда сходить в Москве: Долина, Мазаев, джаз и Горки

В эти выходные в музее-заповеднике Горки Ленинские состоится VI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». В этом году выступают бессменные хедлайнеры фестиваля Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Сергей Мазаев, а также Трио Олега Аккуратова, певица Fantine, Евгений Побожий и его квартет и многие другие.

По словам знатоков, концерты в Горках отличаются отличным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Народный артист и худрук фестиваля Игорь Бутман подтверждает: «Это удивительно, насколько природа, аллеи, деревья, усадьба Морозова создают не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай».

Музей-заповедник Горки Ленинские

Московская обл, Ленинский р-н, р/п Горки Ленинские.

22 — 23 августа, 15.00.

От 1500.

Выставка

Прогулку по парку «Зарядье» можно совместить с посещением бесплатной выставки. Если вы давно хотели понять современное искусство, самое время познакомиться с творчеством Константина Худякова — художника, который одним из первых стал использовать цифровые технологии в России. Его картины — это стерео-лайт-панели, а образы — раскрытый рот, насекомое, манекены — создают завораживающее многомерное пространство.

Также на выставке представлен проект «Световая природа женщины» и авторская компьютерная анимация художника из цикла «Не ждали» — тут много световых, динамических и прочих эффектов и визуальных перекличек с классической живописью. Одним словом, современное искусство.

Парк «Зарядье», Подземный музей

м. «Китай-город», ул. Варварка, 6, стр. 1.

До конца августа.

Бесплатно.

Фестиваль

События в онлайн-режиме вошли в моду в карантин и продолжаются сейчас. В этом году международный кинофестиваль в Южно-Сахалинске «Край света-2020» пройдет в крупнейших кинотеатрах города — будет показано четыре программы, в которые войдут около 30 фильмов. Будут мастер-классы, встречи режиссеров и актеров со зрителями. Из любой точки мира кино и мероприятия можно будет посмотреть на портале Культура.рф. Премьер много. К примеру, китайская картина «Длинный день» и фильм «Пари» (Греция, Франция, Нидерладнды, Болгария).

«Культура.рф»

21 — 28 августа.

Бесплатно.

Кинопоказы

В московском киноцентре «Октябрь» начинается Международный фестиваль документального кино «Докер». Подготовили 45 фильмов из 35 стран мира — планируют мировые и российские премьеры. Покажут фильмы — участники престижных киносмотров. Параллельно с Москвой показы фильмов из программы «Докер-2020» пройдут в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле. Фестиваль откроется российской премьерой польской картины «Уроки любви»- это история о свободной духом 69-летней Йоле, которая бросила мужа-тирана, стала отрываться с подружками и закрутила роман на уроке латиноамериканских танцев.

Расписание показов: www.midff.ru

21 — 30 августа.

От 400.