Куда сходить в Москве: концерт этнической музыки и мастер-класс по танцам

Мастер-класс по танцам

Бесплатные танцевальные мастер-классы от модных танцоров в ближайшие пару недель пройдут на ВДНХ. Звезды, победители и хореографы шоу «Танцы» на ТНТ будут собирать народ и учить актуальным танцевальным движениям. Занятия организуют на нескольких открытых площадках. Продолжительность каждого танцевального мастер-класса — час.

Набирают на каждое занятие не больше 50 человек — обещают проводить мероприятия с соблюдением правил и норм, установленных Роспотребнадзором в связи с пандемией. Необходима предварительная регистрация — ссылку можно найти на официальном сайте ВДНХ. Вот график нескольких танцевальных мастер-классов: 14 августа — занятие с хореографом Юлией Гаффаровой около павильона № 36, 15 августа — обучение хип-хопу от хореографа Кирилла Цыганова, 16 августа — занятие по breakdance с хореографом Тагиром.

ВДНХ

м. «ВДНХ», проспект Мира, 119. Открытая площадка около павильона № 36 («Музей кино»).

14 — 23 августа.

Бесплатно.

Концерт

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» можно прогуляться, любуясь экзотическими цветами, наслаждаясь запахами и яркими красками. А вечером в оранжерее дают концерты. В эти выходные поет Сати Казанова, но не с обычным поп-репертуаром — публику ждет концерт этнической музыки Sati Ethnica.

Арфы, ханг-драм, виолончель и другие инструменты зазвучат среди пальм и магнолий, так как мероприятие пройдет в субтропической оранжерее «Аптекарского огорода». Сати обещает: «Атмосфера сказочного сада и редких экзотических растений будет смешиваться с нашей пряной этноэлектронной музыкой. После такой долгой разлуки мы с особенным трепетом и нетерпением ждем этой встречи: живой и настоящей». Организаторы напоминают, что вынуждены соблюдать новые правила, поэтому наполняемость мест в зале — 50%.

«Аптекарский огород»

м. «Проспект Мира»,

проспект Мира, 26, стр. 1.

14 августа. 21.00.

От 1500.

Спектакль

Комедийный спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары» поставлен по пьесе Василия Сигарева «Детектор лжи». В главных ролях — Олеся Железняк, Андрей Ильин, Даниил Спиваковский. В очередной раз мы убедимся, что даже у самой образцовой семьи часто имеются скелеты в шкафу. В жизни супругов Бызовых возникает человек, который делает так, что все, что муж с женой скрывали друг от друга, перестанет быть секретом. Зритель будет наблюдать, как правда кардинально меняет отношения супругов.

Театр «Содружество актеров Таганки»

м. «Таганская», ул. Земляной Вал, 76/21.

14 августа. 19.00.

От 750.