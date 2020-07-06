Афиша: автофестиваль с Лепсом и музыкальное шоу в «Сокольниках»

Столичный марафон

За последние месяцы все дорожки, прилегающие к дому, истоптаны. Поэтому самое время отправиться наматывать полезные для здоровья километры туда, где много цветов и фонтанов, — на ВДНХ. Маршрутов длинных, причудливых и коротких здесь масса. Есть трасса для велосипедистов, роллеров и скейтбордистов: она проходит вдоль Кольцевой дороги ВДНХ, протяженность — почти 10 км. Также полно маршрутов для пеших прогулок, где можно познакомиться с растительным разнообразием ВДНХ. Тут и плодовые деревья в Мичуринском саду, и цветники Центральной аллеи, и лесной массив Останкинской дубравы, и аллея фонтанов, и экотропа, и розарий. Есть еще зеленый лабиринт — природный аттракцион, в котором определенные растения создают все разнообразие человеческих чувств и эмоций. В темных «комнатах» из колючей высокой ели можно испытать настоящий страх. Умиротворение и душевный покой подарят ароматы туи и мягкость хвои. Любовь и радость дает пьянящий аромат липы, а восхищение и удивление — цветущая или плодоносящая яблоня.

Где искать: маршруты на сайте vdnh.ru

Экскурсия

На портале проекта «Узнай Москву» собрали десятки интереснейших маршрутов с подробными описаниями, фактурой, которой нет в учебниках и путеводителях. Интересно будет и коренным москвичам, и приезжим. К примеру, можно прогуляться по пастернаковской или булгаковской Москве или узнать, где в столице снимали культовые фильмы.

Где искать: все маршруты на сайте um.mos.ru

Фестиваль

4 и 5 июля в парке «Яхрома» пройдет автофестиваль Drive Livе. На автомобильном полигоне парка построена фестивальная сцена с экранами, которые обеспечат гостям, приехавшим на машинах, комфортный просмотр концертов из любой точки площадки. Раньше такая форма досуга, обеспечивающая эпидемиологическую безопасность, использовалась только для drive-in-кинотеатров. Теперь зрители в автомобилях смогут посмотреть еще и выступление звезд — 4 июля откроет фестиваль Гарик Сукачев, а 5 июля споет Григорий Лепс. Звук со сцены можно будет слушать двумя способами: открыв окна или настроившись на специальную FM-волну. На фестивале запланировано размещение 500 автомобилей. Будет работать фудкорт. Цена билета на одну машину — от 10 тысяч рублей.

Где искать: схема проезда на сайте drive-live.ru

Прогулка

В выходные дни в 10.45, а в будни еще и в 13.45 и в 21.45 в парке «Сокольники» можно попасть на необычное музыкальное шоу. В «Сокольниках» его назвали «О чем поют птицы» — вы гуляете и слушаете пение пернатых. По радио будут транслировать трели черных дроздов, пеночек-трещоток, соловьев, большой синицы и других птиц. Можно все это записать и засыпать потом дома под релакс-мелодии. Но лучше, конечно, принимать эту антистрессовую терапию на свежем воздухе.

Где искать: в парке «Сокольники»