Афиша: выпускной с Биланом и Брежневой, а также открытие кинотеатра под открытым небом

Выпускной с Димой Биланом и Верой Брежневой

В этом году погулять на самых крутых выпускных вечерах страны смогут все желающие, так как они пройдут онлайн. Мероприятия Всероссийского выпускного в прямом эфире будут транслировать на сайтах и в соцсетях, а кое-что покажут и по ТВ. Днем пройдет главный онлайн-концерт праздника, на котором споют не только звезды эстрады, но выступят студенты из разных регионов, ректоры ведущих вузов, будут подключаться блогеры, разыграют призы.

Вечером Всероссийский выпускной переедет на Финский залив. На знаменитых питерских «Алых парусах» споют Дима Билан, Вера Брежнева, IOWA и другие артисты. Будет красивое водное шоу — бриг «Россия» пройдет по акватории Финского залива, в программе также необычное представление, салют, а ведущий праздника по традиции Иван Ургант. Неконцертное шоу «Алых парусов» будет посвящено произведениям Александра Грина.

Где искать: 27 июня в 14.00 на сайте rsv.ru и на странице «Россия — страна возможностей» ВКонтакте. 27 июня в 22.30 на сайте и в прямом эфире Пятого канала.

Выставки

В Музей Москвы можно отправить и гостей, и скучающих на каникулах школьников с бабушками-дедушками. Там сейчас идет выставка истории московского края. Можно посмотреть, как жили первые поселенцы, что они ели, какие товары везли из Европы в Средневековье, взглянуть на клад монет, заглянуть в древний колодец, позвонить в колокол, отлитый по приказу патриарха Никона. Также работают выставки про Остоженку и по истории семейных отношений — об особенностях брака в разные годы. На youtube-канале Музея Москвы можно послушать лекции «Разговор с москвоведом» о разных районах столицы.

Где искать: выбрать выставку или лекцию по вкусу на сайте mosmuseum.ru.

Прогулки

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» цветут редкие краснокнижные орхидеи. Кстати, здесь собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более тысячи видов. Благоухают розы, жасмин, магнолия, пионы и другие цветы. Регистрация на реальную прогулку — на сайте. А с 26 июня по 5 июля для любителей цветов и садов начнется настоящее раздолье. Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show впервые проводится в онлайн-формате — полюбоваться на экспонаты смогут все желающие. Флористы, модные дизайнеры, ведущие мировые компаний в сфере ландшафтного дизайна из 20 стран мира покажут интереснейшие композиции. Запланировано много мастер-классов и лекций — ландшафтные дизайнеры, которые украшают сады голливудских звезд, парки по всему миру и диктуют моду в этой сфере, расскажут о новых трендах, покажут много любопытного.

Где искать: регистрация для прогулки: hortus.ru.

Регистрация на фестиваль: flowershowmoscow.ru.

Кино

Новые времена дарят нам новые форматы — те, кому надоело смотреть фильмы на диване, могут приехать в кинотеатр под открытым небом. Такой открыли на территории «Крокуса». Вход, а точнее, въезд на сеанс исключительно в легковом автомобиле. Площадка рассчитана на 100 машино-мест, распределяет их администратор. Передача звука организована через радиоволну — вы все услышите в автомобиле из вашего радиоприемника. Билет стоит 800 рублей, а расписание постоянно обновляется.

Где искать: расписание и билеты на сайте avto.karofilm.ru.