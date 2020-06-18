Афиша: фестиваль имени Тарковского и детские онлайн-лагеря

Фестиваль

Большинство фестивалей этого лета перенесли на следующий год. Но один все же состоится — организаторы 14-го международного кинофестиваля имени Тарковского «Зеркало» решились на эксперимент. Впервые крупный киносмотр в нашей стране пройдет в онлайн-формате, а это значит, что киноманы смогут посмотреть и церемонию открытия, и интервью со звездами, и фильмы, не выходя из дома. Также онлайн-кинотеатр будет вести трансляции интервью с создателями и участниками картин. Сохранится дух фестиваля — пройдут церемонии открытия и закрытия, ежедневные обсуждения картин, споры в ночном онлайн-кафе, образовательные программы. Конкурсная программа фестиваля будет состоять из российских премьер авторских игровых фильмов со всего света. Основу программы составят фильмы — участники фестивалей в Роттердаме, Локарно, Таллине, американского фестиваля «Сандэнс».

Где искать: 25 — 30 июня на платформе tvzavr.

Лагерь

Какое лето без детских лагерей? Вот они и появились, пусть и в онлайн-формате. Занимательные виртуальные встречи детворы проходят по будням. Организаторы обещают, что конец виртуальной смены будет особенным для каждого ребенка: собственная выставка, перформанс или фильм, потому что они успеют попробовать себя в роли художников, архитекторов, экскурсоводов, пародистов, фотографов и режиссеров.

К примеру, 18 и 19 июня детям в занимательной форме расскажут об экологии в городе, пригласят в лабораторию изучения звуков, расскажут о животных, которые живут в парках города и Подмосковье. А 22 — 24 июня детей будут учить делать пародии — изображать любимых героев, копируя голос, мимику. Специалисты научат ребят дыхательным упражнениям, которые меняют голос, покажут хитрости для изменения походки.

Где искать: на сайте Музея Москвы mosmuseum.ru.

Танцы

Если раньше московские парки учили онлайн заниматься спортом, то теперь у них появились и виртуальные танцы — с именитыми инструкторами. В парк «Красная Пресня» приглашают всех желающих на урок по черлидингу. Этот вид спортивного танца зародился в США в 1870-е годы и приобрел наибольшую популярность к середине XX века. Он сочетает в себе выполнение танцевальных, гимнастических и акробатических элементов. Занятие представят 8 июня в инстаграм-аккаунте парка. Начало в 14.00. В прямом эфире хореограф Александра Кушнарева продемонстрирует базовые движения черлидинга, которые легко повторить дома.

Где искать: на сайте и в социальных сетях парка.

Рассказы

Звезды театра «Современник» запустили онлайн-проект «Доктор Чехов». Каждый вечер в привычное для начала спектаклей время (19.00). Виктория Толстоганова, Александр Рапопорт, Марина Неелова, Александр Хованский, Илья Древнов, Алена Бабенко и Кристина Орбакайте (она тоже играет в театре) читают произведения Чехова — записывают свои импровизации на видео дома.

Где искать: sovremennik.ru.