Афиша: звезды едут на фестиваль «Жара» в Баку

Фестиваль «Жара» на Каспийском море

Триста звезд эстрады готовят наряды и номера на пятый международный фестиваль «Жара» в Баку. Артисты надеются, что через два месяца границы будут открыты и они смогут выступить на берегу Каспийского моря. Организаторы фестиваля готовят для зрителей грандиозную программу. Сцену установят прямо на пляже, трансляцию всех дней мероприятия будет вести «Первый канал». Здесь готовятся выступить все наши топ-артисты: Стас Михайлов, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Ольга Бузова, Лариса Долина, Вера Брежнева, Наташа Королева и многие другие. Запланированы творческие вечера Дмитрия Маликова, Игоря Николаева, сольник Егора Крида.

Где: с 29 июля по 2 августа 2020 года в Баку на курорте Sea Breeze.

Концерты

11 июня группа «Макулатура» устроит онлайн-презентацию нового альбома «Утопия». Музыканты будут слушать треки и обсуждать их и сплетни из музыкального мира в прямом эфире. 12 июня онлайн-концерт шведской метал-группы Pain с экскурсией по студии лидера группы Петера Тегтгрена Abyss.

Где: 11 июня — на канале Efir Chnl в YouTube. 12 июня — на платформе Lookport.live.

Мастер-классы

До конца июня родителям в помощь «Детская площадка online». Трансляции творческих занятий для детей здесь идут два раза в неделю — по средам и пятницам на платформе Zoom. Для того чтобы присоединиться к занятиям, потребуется регистрация: нужно выбрать интересующий мастер-класс, записать на него ребенка, указать электронную почту, на нее вышлют ссылку на вход в личный кабинет, где можно ознакомиться с дополнительными материалами к занятию, а также ссылку на подключение к прямому эфиру на платформе Zoom.

К примеру, 12 июня пройдет мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол для детей от восьми лет. Участникам понадобятся лоскутки тканей, разноцветные нитки, ножницы и клей. Мастерить будут разных персонажей, чтобы потом устроить представление в домашнем кукольном театре. 15 июня будут учить рисовать акриловыми красками летние пейзажи.

Где: регистрация на сайте dshi-online.ru.

Опера

11 июня в трансляциях из Концертного зала Чайковского покажут «Неистового Роланда» — оперу в концертном исполнении. Настроение меломанам создадут оркестр Armonia Atenea и звезды оперы: сопрано — Юлия Лежнева, контратенор — Макс Эмануэль Ценчич.

В записи также можно послушать разнообразные концерты. К примеру, недавнее выступление Юрия Стоянова — артист не пел, а декламировал в сопровождении оркестра. У Стоянова в этом концертном зале запланирован целый цикл — «Сказки с оркестром». Пока есть запись «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, музыка Равеля, Дебюсси, Сен-Санса.

Где: на сайте meloman.ru.

Лекции

Лекции для взрослых и детей от столичных музеев, планетария и ученых собрали на одном интернет-ресурсе. Под познавательную информацию можно заниматься спортом или мыть посуду. Можно послушать «Жизнь и творчество Марины Цветаевой» или «Истории о советской Москве». Также есть звездные выпуски — дачные лайфхаки от Ангелины Вовк, истории о детских годах звезд от Юрия Николаева и мастерство челленджей от телеведущего Алексея Лысенкова.

Где: на сайте moscowwithyou.ru.