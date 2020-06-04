Онлайн-афиша: учимся писать и рисовать

А еще можно бесплатно слушать, в том числе и на смартфоне, книжные новинки.

Ученье — свет, ученых сайтов — тьма!

Дома с помощью компьютера можно не только развлекаться, но и проводить время с пользой, занимаясь самообразованием. Бесплатно на онлайн-платформе можно пройти курсы не только ведущих российских университетов, но и зарубежных учебных заведений — в этом случае придется общаться на иностранном языке. Какие курсы, кроме изучения английского и китайского, нынче в тренде? Часто пользователи выбирают для изучения основы позитивной психологии, искусственный интеллект, маркетинг в соцсетях, основы иммунологии, также в моде различные курсы по программированию. Курсов великое множество: это просто интересно — разумно использовать свободное время и попробовать изучить какое-то абсолютно новое для себя направление.

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Правописание

В онлайн-школе по обучению «Тотальному диктанту» занятия ведет Владимир Маркович Пахомов — научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. В программу каждого занятия входят повторение одной орфографической и одной пунктуационной темы, рубрика «В словарном порядке», рассказывающая о словарях современного русского языка, а также написание и разбор небольшого диктанта. Выходит, на самоизоляции можно научиться грамотно писать, а блеснуть знаниями можно в мессенджерах: вот удивятся коллеги и друзья!

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Аудиосериал

Развлечения вполне можно совмещать с обучением. В основу аудиосериала «Куриный бульон для души» легли истории из реальной жизни — эссе и рассказы одноименной литературной серии. Книги этой серии переведены на 43 языка. Главные герои эпизодов этой книги не боятся рискнуть ради мечты. Иногда они падают, но всегда поднимаются и идут дальше. Новые истории в аудиоформате выходят каждый день — по замыслу создателей литературная пауза (20 — 25 минут) зарядит вас положительными эмоциями и отвлечет от соцсетей. 20 эпизодов сериала озвучили Максим Сергеев, Ксения Бржезовская, Михаил Черняк и другие актеры, голоса которых известны благодаря озвучанию «Игры престолов», «Остаться в живых», «Ходячих мертвецов» и прочих культовых сериалов.

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Рисование

Если ребенок любит рисовать, а родители еще и хотят, чтобы летом он общался со сверстниками со схожими интересами и нашел новых друзей, то вам подходят онлайн-уроки для юного художника. Рисунки видит не только преподаватель, но и другие ребята — все хвалят друг друга, знакомятся и общаются.

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Литература

Первые две недели можно бесплатно слушать, в том числе и на смартфоне, книжные новинки. Мыть посуду или делать зарядку можно как под художественные произведения, так и под лекции по истории.

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