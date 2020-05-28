Онлайн-афиша: как раскрутить блог и где обучиться китайской грамоте

На сайте ПостНауки эксперты в разных научных дисциплинах языком, понятным широкой аудитории, освещают актуальные теории, идеи, концепции, законы и понятия в современных областях знания. Есть курс о науке сна, изменении климата, устройстве и работе мозга, войне бактерий, истории Древней Греции, работе генов, римском праве, хронической боли и других науках, теориях, знаниях. Есть тесты и игры: о депрессии и меланхолии, выборе профессии, о продлении жизни, о фобиях, лени, математическом моделировании, кибербезопасности, шансах найти престижную работу.

Где искать: postnauka.ru.

Раскрутка блога

«Ловцы человеков», или социальные сети в медиа, бизнесе, образовании и рекрутинге» — курс с таким замысловатым названием будет очень полезным в нынешние времена. Ведет его кандидат наук Андрей Глухов, преподаватель Томского госуниверситета. 21 учебный час, начать можно в любое время. Чему вас научат? Объяснят, как меняется психология «человека виртуально-сетевого», как работает реклама и маркетинг в соцсетях, как найти работу или работника в сети, организовать виртуальную вечеринку или виртуальный конкурс. Научат грамотно создавать и вести личный блог и раскрутить корпоративный. Ознакомят с новым кодексом blogger relations для PR-специалиста.

Где искать: на сайте coursera.org.

Кисти в кофе

Уроки рисования для детей и взрослых. Здесь учат делать наброски карандашом, рисовать акварелью и даже кофе. Акварельный кислый киви и свежий круассан, хижина дяди Тома, печальный пейзаж и морской. Кажется, что все просто и понятно, и даже может выйти красиво.

Где искать: на YouTube — канал Oli Vince.

Английский для путешествий

Мечтать полезно, а мыслить надо позитивно. Поэтому мечтаем о заграничном отпуске в следующем году, а пока есть время подтянуть английский. Американский английский для общения на YouTube-канале с 2,5 млн подписчиков и новыми видеоуроками каждую неделю — в помощь всем нам.

Где искать: на YouTube — канал Rachel`s English.

Китайская грамота

Начинать изучение китайского языка самое время — усидчивость пригодится. 72 урока от модного преподавателя Екатерины Коломейцевой полезны тем, кто хотел бы попробовать учить китайский язык, но не знает, с чего начать. Преподаватель обещает, что вы быстро поймете, сможете учить китайский или нет. Курс ориентирован на тех, кто хочет штудировать язык не просто так, а с целью выучить до определенной, хоть и самой первой, ступеньки.

Где искать: курс Китайский язык для чайников — на платформе stepik.org.