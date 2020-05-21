Онлайн-афиша: концерт Булановой и спектакли в Театре наций

Концерт

Исполнительница хитов «Не плачь», «Ясный мой свет», «Мой ненаглядный» Татьяна Буланова дает концерт в нестандартном формате — караоке. Каждый подключившийся к шоу будет видеть текст песен и сможет подпевать. Желающих будут выводить в прямой эфир, чтобы спеть и станцевать вместе с Татьяной Булановой и другими зрителями. Также у поклонников творчества артистки будет возможность задать вопросы своему кумиру.

Где искать: 24 мая в 16:00 на платформе Stay.

Спектакль

Билеты на спектакли в Театр наций дорогущие, но сейчас постановки можно посмотреть бесплатно. «Идиот» с Ингеборгой Дапкунайте или «Фрекен Жюли» с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым — все это доступно всем ценителям театрального искусства.

Где искать: на мультимедийном сервисе Окко «Искусство онлайн».

Мюзикл

Удивительный эксперимент — в режиме реального времени можно наблюдать за созданием первого инстаграм-мюзикла «Мой длинноногий деда» по одноименной книге Джина Вебстера. Это трогательная история девушки из сиротского приюта, которая получает стипендию для обучения от анонимного благотворителя с единственным условием — писать ему письма, на которые он не планирует отвечать. В ролях: лауреаты «Золотой маски» Иван Ожогин и Юлия Дякина. Режиссер: Алексей Франдетти.

Где искать: в инстаграме мюзикла «Мой длинноногий деда».

Книги

Сайт и приложение издательской группы «Альпина» открыли бесплатный доступ к 70 книгам из своей онлайн-библиотеки. Среди них, помимо развлекательного чтива, много научной литературы, например, по психологии. А еще можно заняться изучением классической музыки — скажем, с помощью книги Ляли Кандауровой «Полчаса музыки: Как понять и полюбить классику».

Где искать: на портале «Альпина. Книги».

Лекции

Если вам надоели концерты и спектакли, то от развлечений можно перейти к обучению. На образовательной платформе «Открытое образование» есть более 300 бесплатных курсов от ведущих российских вузов по базовым дисциплинам: от истории искусств до ядерной медицины. Удобный формат лекций, разбитых на небольшие фрагменты от 3 до 15 минут, позволит не заскучать и максимально погрузиться во что-нибудь новое.

Где искать: на сайте онлайн-платформы «Открытое образование».