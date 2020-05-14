Онлайн-афиша: как помочь бездомным животным и где послушать рассказы от звезд

Друг не бросает в беде

Проект «Счастье с доставкой на дом» проводит второй марафон по поиску хозяев бездомным животным. После первого марафона дом нашли для 41 кошки и 61 собаки. Не обошлось без первых приключений: пес Мускат успел съесть паспорт нового хозяина. Но собаку не вернули — просто перестали оставлять важные вещи на видном месте. Новый член семьи это не только радость, но и новые хлопоты — это важно понимать тем, кто решится забрать четвероного друга.

Из приютов животных стали забирать гораздо активнее: люди на самоизоляции заботятся о четвероногих бездомных. В мае в аккаунтах проекта знакомят со 160 собаками и кошками из приютов. Можно связаться с их кураторами и получить максимум информации. Кульминацией проекта станет 12-часовой марафон, который пройдет 16 мая. Кураторы покажут всех животных в прямом эфире, устроив онлайн-знакомство. Каждый новый владелец может воспользоваться бесплатными консультациями кинолога, фелинолога и ветеринара. После устройства кураторы не оставляют своих подопечных. По условиям договора, который заключается с каждым новым владельцем, некоторое время куратор может отслеживать судьбу животного. Кураторы не отдают животное по первому звонку: все желающие взять животное проходят онлайн-собеседование.

Где искать: страницы проекта «Счастье с доставкой на дом» в Инстаграме и Фейсбуке.

Книги

На интернет-ресурсах фестиваля экранизаций «Читка» запущен проект «Читай дома». Юлия Пересильд, Анна Банщикова, Андрей Мерзликин, Артем Ткаченко, Евгения Брик, Владимир Яглыч, Алена Бабенко, Александр Робак и многие другие звезды читают рассказы Михаила Зощенко, повесть Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Видеозаписи от артистов на самоизоляции душевные, смешные, искренние. На подходе другие известные рассказы и повести.

А если захотите послушать произведения с патриотическим подтекстом — вам в помощь новая аудиокнига от благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Маленькие герои большой войны». Более 30 артистов (среди них Дмитрий Харатьян, Станислав Дужников, Леонид Кулагин, Александр Олешко, Вадим Колганов) читают рассказы о подвигах в годы Великой Отечественной войны.

Где искать: страницы в социальных сетях и канал на YouTube фестиваля «Читка», сайт fedorovafond.ru.

Тренировки

13 городских парков на своих страницах в соцсетях выложили видеозаписи спортивных занятий. Под руководством тренеров можно разучить асаны разных видов йоги, выполнить упражнения гимнастики цигун, растяжку или освоить технику кроссфита. Выбор есть для разных возрастов и интересов — доступно более 60 видеотренировок. Сейчас есть возможность дома попробовать разные техники, чтобы выбрать занятие по душе и состоянию здоровья. Занятие йогой критического выравнивания опубликовано на странице в соцсети ВКонтакте парка искусств «Музеон». Комплекс упражнений поможет скорректировать осанку и снять напряжение, накопленное в связи с малоподвижным образом жизни и эмоциональными нагрузками. На странице в Инстаграме Сада имени Баумана доступен блок упражнений из классической хатха-йоги: выполняя эти асаны, можно не только достигнуть эмоционального равновесия, но и сбросить лишние килограммы. В соцсетях Бабушкинского парка выложена серия занятий древнекитайской дыхательной гимнастикой цигун. А в Инстаграме сада «Эрмитаж» можно выбрать оптимальную программу для утренней зарядки: в основе тренировок — растяжка мышц всего тела.

Где искать: на страницах в социальных сетях парков Москвы.

Лекции

Книжный проект «Порядок слов» открыл читательский клуб «Пример интонации». В онлайн-лектории выступают философы, сценаристы, кинокритики, звезды кино. К примеру, актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович читает рассказы. 19 мая поэт, переводчик и литературный критик Александр Скидан предложит к обсуждению рассказ Хулио Кортасара «Другое небо», а прочтет его как раз Агранович.

Где искать: на сайте wordorder.ru, встречи проходят на платформе Zoom.Друг не бросает в беде