Онлайн-афиша: где посмотреть салют в честь 75-летия Победы

Также мы расскажем о том, где посмотреть экскурсии и спектакли.

Событие недели

Салют в честь 75-летия Победы в этом году можно будет посмотреть по ТВ или в онлайн-трансляции на сайте «Комсомольской правды» (kp.ru). Также проникнуться патриотическим духом можно виртуально, побывав в Музее Победы — подготовлена масса онлайн-мероприятий к празднику. Одна из новых экскурсий — реконструкция событий 30 апреля 1945 года. Посетители побывают в берлинской квартире и на площади перед Рейхстагом. Формат виртуальной экскурсии позволит рассмотреть мельчайшие детали. Выйдя из квартиры на площадь, интернет-пользователи окажутся в эпицентре событий, увидят, как во время штурма Рейхстага группа разведчиков стремится водрузить на здание Знамя Победы. Экскурсовод расскажет о каждом из этих солдат.

Особое праздничное настроение всегда создают песни Победы. Тенор Дмитрий Даниленко организует акцию «Добрые песни — героям войны». В онлайн-концерте прозвучат самые любимые композиции военных лет. Можно даже заранее заказать песню. В концерте также примет участие оперная певица Ирина Поливанова.

Где: экскурсии на YouTube Музея Победы, трансляция концерта 8 мая в 17 часов в инстаграме Дмитрия Даниленко.

Прогулки

Прогулки по ВДНХ можно совершать виртуально: отправиться на видеоэкскурсию по павильону «Рабочий и колхозница» или по музею ВДНХ, узнать много интересного обо все скульптурах выставках, с помощью аудиогида прогуляться по экспозиции центра «Космонавтика и авиация». Кстати, в «Москвариуме» на ВДНХ на днях родились синепятнистые рифовые скаты-хвостоколы — ролик об их появлении на свет и первых днях жизни может быть интересен юным любителям флоры и фауны.

Где: на официальном сайте ВДНХ vdnh.ru.

Экскурсии

На медиапортале Государственного исторического музея любознательные зрители проведут время с пользой, материалов тут масса. С утра можно заглянуть с ребенком на интерактивное занятие «Старинные настольные игры», а в обед или вечером посетить онлайн-экскурсии. Экскурсия «Русская свадьба» позволит увидеть, как сочетались браком люди в нашей стране в разные годы. А еще можно заглянуть на недавно открывшуюся выставку, посвященную царю-реформатору Александру II, или изучить выставку ювелирных изделий Карла Фаберже.

Где: на официальном сайте музея shm.ru.

Спектакли

Мхатовские пятницы теперь превратились в виртуальные — можно посмотреть в записи посиделки со звездами театра. К примеру, концерт и капустник в честь Ирины Мирошниченко. МХТ им. Чехова каждый вечер в 19 часов, «после третьего звонка», представляет в записи свои спектакли или другие мероприятия.

Где: на YouTube МХТ им. Чехова.