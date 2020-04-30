Онлайн-афиша: учим языки, умнеем и худеем

Не знаете, чем заняться на карантине? Возможно, наша подборка вам поможет.

ХУДЕЕМ

Главная задача всех женщин на карантине — не поправиться, а еще лучше — сбросить лишние килограммы. Беспокоит это и некоторых мужчин. Массу полезной информации от эндокринолога, диетолога, тренера, психолога вы найдете в онлайн-марафоне похудения на сайте «Комсомольской правды» kp.ru. Там можно посмотреть тренировки, изучить ошибки и достижения худеющих. Итоги марафона подведут 5 мая, а значит, можно будет использовать опыт самой успешной его участницы.

Где искать: kp.ru (введите в поиске «Худеем на карантине»).

Тренироваться дома удобно при помощи специальных мобильных приложений. Например, Nike Training Club — бесплатное приложение, где есть программы для любого вида тренировок и образа жизни от самых модных в мире спортивных инструкторов. Есть программы на 15, 30 или 45 минут, есть комплексы, по которым занимаются известные спортсмены. С помощью NTC можно тренироваться по методу Серены Уильямс или Криштиану Роналду.

В топе занятий на карантине — йога. Советуем приложение Yoga Studio: Mind & Body — оно англоязычное, но по видео все понятно. В бесплатной библиотеке 280 асан для новичков и уже продвинутых йогов.

Где искать: Nike Training Club, Yoga Studio: Mind & Body (Android, iOS).

УМНЕЕМ

Самое время для самообразования. Будет возможность блеснуть эрудицией после окончания самоизоляции. Лекций масса — по истории, литературе, философии, музыке, криминалистике и множеству других гуманитарных направлений. Учтены самые разные интересы. Кто и как живет на Севере, история денег, экономика пиратства, блокада Ленинграда, экскурсии по Ямалу и Иваново, история британской музыки и сотни других.

Где искать: на сайте аrzamas.academy.

УЧИМ ЯЗЫК

Бесплатных возможностей сайта lang-8 для новичков, которые хотят отшлифовать письменный иностранный язык, хватит. Здесь можно переписываться с носителями языка: они быстро исправляют ошибки, поясняют использование слова или выражения. Сайт не для ленивых — чтобы был результат, нужно писать много и обязательно каждый день. А вот устный язык можно отшлифовать с помощью lingust.ru.

Где искать: на сайте lang-8.com и Lingust.ru.

ИЗУЧАЕМ ИСКУССТВО

Можно поучиться по любому графику в академии Эрмитажа. Это просветительский ресурс для всех, кто интересуется искусством. Здесь десятки разных тем: воспитание и образование будущих императоров, искусство Фландрии, русская живопись в Эрмитаже, культура античного мира, французская литература конца XIX века — начала XX века.

Где искать: на сайте academy.hermitagemuseum.org.Подготовила