Онлайн-афиша: где посмотреть концерты, спектакли и экскурсии

Спектакли

МХАТ им. М. Горького запустил телеканал «МХАТ говорит!», вещание которого идет на официальном сайте театра и канале YouТube. Ежедневно зритель может напрямую общаться с актерами, режиссерами, драматургами, художниками, музыкантами, продюсерами, руководителями театра. В эфире телеканала заявлены такие программы, как «ХУДРУК ON-LINE», «Режиссер+», «Погружение в тему», «Живые люди», «Лекторий», в которых рассказывают о предстоящих премьерах и постановках текущего репертуара, о репетициях и технологии производства спектаклей, о творческих планах и тайных мечтах, о повседневной жизни людей театра и искусства. В эфире канала будут представлены в онлайн-версии лучшие поэтические спектакли «Сезона стихов» и встречи с любимыми поэтами и драматургами — Юрием Кублановским, Еленой Исаевой, Дмитрием Воденниковым и другими, вечера «Советской песни Атлантида», посвященные творчеству Бориса Мокроусова и Эдуарда Колмановского, концерты этноэлектронной группы «Волга» и Таисии Краснопевцевой. Также пройдут виртуальные экскурсии по зданию МХАТ им. М. Горького.

Где искать: http://www.mxat-teatr.ru/

Концерты

Теперь топовые артисты дают концерты на крупных интернет-площадках. Графики формируются на неделе выступления. В минувшие выходные в Яндекс.Эфире пел Дмитрий Билан — в ближайшее время станет известно имя очередной звезды. Также выступления музыкантов проходят на платформе okko. Здесь запущен проект «Искусство онлайн», который открывает театры, музеи, концертные залы для публики в период карантина. Контент доступен бесплатно после регистрации.

Где искать: https://yandex.ru/efir?stream_channel=1585050586

https://okko.tv/collection/art_online

Фитнес

Пока нельзя погонять на велике и выйти на пробежку, приходится тренироваться дома. На сайте одного из самых модных и любимых звездами спортклубов тренировки идут в плотном графике и очень разнообразны. Так что можно совершенно бесплатно тренироваться с любимыми инструкторами наших знаменитостей и попробовать в том числе новомодные направления в фитнесе.

Где искать: https://www.worldclass.ru/online-traini

Опера

Трансляции идут на сайтах российских и зарубежных театров. В московской «Новой опере» крутят вечера русского романса, оперу «Пушкин», концерт «Все песни Верди». На сайте театра La Sсala можно занять лучшие места в партере. К примеру, весь апрель идет опера Джузеппе Верди «Жанна Д’Арк». За дирижерским пультом — Риккардо Чейли. В главных ролях — Анна Нетребко, Франческо Мели, Карлос Альварес.

Где искать: https://novayaopera.ru/pryamaya-translyacziya/

www.teatroallascala.org

Экскурсии

Парад Победы перенесли, но 9 Мая отмечать все мы, конечно, будем. Уже сейчас можно выбрать онлайн-программу, которая в этом поможет. На сайте и youtube-канале Музея Победы — викторины для школьников, между прочим, с призами. В формате виртуальной реальности рассказывают и показывают водружение на Рейхстаг советских знамен. Рассказывают историю 12 флагов, а также групп красноармейцев, которые смогли установить алые полотнища над Рейхстагом. Здесь же открыта выставка «Война в объективе военкоров».

Где искать: https://victorymuseum.ru/