Онлайн-афиша: как следить за лучшими мировыми постановками, не выходя из дома

Есть ощущение, что жизнь проходит мимо, пока мир замер в ожидании спада коронавирусной вспышки? «Телепрограмма» восстанавливает баланс и предлагает следить за театральными премьерами (и лучшими архивными постановками) прямо с дивана.

«Гоголь-центр»

Главный специалист по самоизоляции среди режиссеров худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников тоже подготовил массу проектов для интернет-аудитории.

На сайте, ютуб-канале (GOGOL-Centеr) и в Инстаграме «театра, не ограниченного сценой» уже показали постановку Владислава Наставшева «Страх» по мотивам фильма Райнера Вернера Фасбиндера «Страх съедает душу», «Братья» Алексея Мизгирева (режиссер «Дуэлянта» и «Бубен-барабана») по мотивам фильма Лукино Висконти «Рокко и его братья», каждую неделю репертуар обновляется.

Где смотреть: gogolcenter.com

Театры им. Вахтангова, Маяковского, сатиры, «Ленком»

Постановки лучших столичных театров собрала интернет-платформа «Онлайн-театр» — это агрегатор разных спектаклей, записи которых можно посмотреть бесплатно и без регистрации.

Вообще там показывают прямые эфиры, но сейчас по понятным причинам театры закрыты. А доступ к видео открыт. Репертуар расписан до конца апреля, выбирай — не хочу: «Отелло» от Театра им. Вахтангова, «Дядюшкин сон» Театра им. Маяковского, ленкомовская «Женитьба» и другие работы.

Просто проходите по ссылке и выбирайте интересную вам постановку в разделе «Афиша». Все спектакли сняты с разных камер и планов, с хорошим звуком и в HD-качестве.

Где смотреть: onlineteatr.com

Берлинская опера

Ценители европейского театра смогут бесплатно насладиться постановками Берлинской оперы на официальном сайте старейшего театра Германии. Балет Чайковского «Лебединое озеро», опера Моцарта «Так поступают все» и «Ипполит и Арисия» Жан-Филиппа Рамо доступны по ссылке. Следите за афишей.

Где смотреть: www.staatsoper-berlin.de

Мариинский театр

Не только Москва радует публику множеством трансляций, Питер тоже не отстает. Легендарная Мариинка активно развивает интернет-каналы, где выкладываются записи спектаклей.

Можно смотреть как в YouTube (канал MariinskyRu), так и по ссылке на сайте (см. ниже). Балет «Ромео и Джульетта», «Пиковая дама», музыкальную сказку «Петя и волк» в исполнении Константина Хабенского уже показали в прямом эфире — можно пересмотреть в записи. Впереди еще много онлайн-премьер.

Где смотреть: mariinsky.tv