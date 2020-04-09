Онлайн-афиша: спуститься в Метрополитен и попасть в Вену

Обратная (и приятная) сторона коронавируса — теперь не надо стоять в очередях за билетами за месяц до премьеры, подбирать изящный туалет для выхода в свет и покупать сто граммов шампанского в антракте за полторы тысячи рублей. Просто располагайтесь перед экраном, как вам угодно и удобно: с чипсами или стейком, с колой или бургундским, в смокинге или трениках. «Телепрограмма» подключает вас к миру высокого искусства. Бесплатно!

Венская опера

Один из важнейших оперных центров мира тоже каждый день бесплатно показывает онлайн-записи спектаклей. Программа максимально соответствует запланированному расписанию спектаклей. Показы балета и оперы начинаются в пять или семь вечера (на платформе надо будет зарегистрироваться) и после этого доступны еще сутки. В ближайшей программе — «Три сестры», «Тоска», «Фальстаф», «Валькирии» и другие.

Где смотреть: https://www.staatsoperlive.com/

Метрополитен-опера

Нью-йоркская Метрополитен-опера тоже не стала простаивать без дела: там запустили Nightly Met Opera Streams — бесплатную серию стримов (трансляций) представлений Live in HD, то есть шоу в высоком качестве. Все трансляции начинаются в 19:30 по европейскому времени и остаются доступны еще 20 часов. Среди ближайших: «Травиата», «Богема», «Трубадур» с Анной Нетребко и «Евгений Онегин» — запись с Дмитрием Хворостовским. Расписание можно найти на сайте оперы, стрим открывается с главной страницы.

Где смотреть: https://www.metopera.org/

Большой театр

Как мы уже писали, один из главных российских брендов распахнул виртуальные двери перед запертыми дома любителями балета. На ютуб-канале театра начались онлайн-трансляции спектаклей золотого фонда, за сутки 180 тысяч человек подписались на оповещения о новых видео, просмотры роликов стали резко расти. Сейчас на канале можно найти легендарные «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и «Царскую невесту».

«Театр всегда дарил людям уникальные эмоции, исключительные переживания, — подчеркнул генеральный директор Большого Владимир Урин. — И пусть сегодня это возможно сделать только в виртуальном формате, но все-таки мы очень хотим показать в эти дни наши спектакли, записанные ранее».

10 апреля покажут «Щелкунчика». Расписание постоянно обновляется на сайте канала.

Где смотреть: https://www.youtube.com/user/bolshoi

Для детей

На сайте телеканала «Культура» можно найти интересные трансляции для самых маленьких. К примеру, спектакль «Синяя птица» детского музыкального театра им. Н.И. Сац. Или оперу-сказку «Морозко» того же театра.

Где смотреть: https://www.culture.ru/live/