Онлайн-афиша: где посмотреть спектакли и концерты любимых артистов, сидя дома

Также мы расскажем, где послушать лекции, экскурсии онлайн

Спектакли, концерты

Проект «Искусство онлайн» от Okko бесплатно открывает театры, музеи, концертные залы для публики в период карантина. Контент доступен бесплатно после регистрации. На этой платформе уже выступили «Би-2», Гарик Сукачев, Валерия — следите за афишей, договоренности со звездами регулярно обновляются.

Вот и театральная премия «Золотая маска» поменяла обычный формат в связи с карантином. Зрители в любое время смогут посмотреть спектакли номинантов и лауреатов премии прошлых лет из архива премии, подготовленного уникальной командой профессионалов для трансляции в кино и онлайн. Коллекция будет доступна в течение трех месяцев.

Также покажут спектакли, вошедшие в программу фестиваля нового формата: «Гроза», «Губернатор», «Три толстяка» (эпизод 1 и 2, БДТ), «Дон Кихот» (Театр балета им. Якобсона), «Мера за меру» (Театра им. Пушкина), «Король Лир» (Театр-студия «Грань»), «Чаадский» (Геликон-опера).

Где искать: okko.tv/collection/art_online

Библиотека

Легендарная Ленинка (Российская государственная библиотека) тоже уходит в онлайн. Теперь записаться в Российскую государственную библиотеку можно через интернет с 14 лет.

Нужен паспорт и банковская карта. Виртуальный билет бесплатный, на счете временно заблокируют 5 рублей и потом вернут. Так библиотека подтверждает, что вы реальный человек. Планируют создать сервис по электронной доставке документов, расширить доступ к полным текстам из электронной библиотеки.

А в библиотеке имени Некрасова работает сервис «Электронекрасовка» — там публикуют образовательные подкасты и видеолекции. А к ним рекомендуют журналы и книги из фондов библиотеки.

Российская государственная библиотека: www.rsl.ru.

Библиотека имени Некрасова: electro.nekrasovka.ru.

Лекции

Интернет-проект Arzamas популярен у любителей лекций о культуре. Педагоги, историки, киноведы и даже актеры рассказывают о книгах, художниках, писателях и поэтах, об архитектуре, истории России и фотографии. Каждую бесплатную лекцию читает эксперт, который действительно разбирается в своем предмете, а не блогер-самоучка.

Где искать: Youtube.com, введите в поиске Arzamas. Лекции

Экскурсии

Мосгорнаследие, которое курирует архитектурные памятники на территории нашей столицы, подготовило подборку онлайн-лекций на своем YouTube-канале. Посвящены они архитектуре, археологии и истории. Виртуальное занятие идет от 35 минут до двух часов. Лекции читают известные столичные историки и искусствоведы.

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев показывает музеи под открытым небом. Нам расскажут уникальные истории о вроде бы известных местах столицы или маршрута Москва — Петербург.

Научный сотрудник МГУ Михаил Калинин рассказывает о том, как путешествовали российские цари, что делали местные власти, когда узнавали, что по их дорогам проедут важные особы. В общем, увлекательно, занимательно и, главное, из уст мэтров.

Где искать: Youtube.com, введите в поиске: «Департамент культурного наследия города Москвы».