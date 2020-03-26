Афиша: где и что посмотреть, не выходя из дома

Карантин отменил почти все культурно-массовые мероприятия, поэтому теперь ходить на спектакли и прочие интересные представления теперь необходимо в режиме онлайн.

Шоу и сериалы

На время карантина для подписчиков со всего мира видеосервис Premier.onе сделал бесплатную подписку. Здесь можно поднимать настроение просмотром архивных серий Comedy Club или пускать романтичную слезу под старые сезоны «Холостяка».

Самое время посмотреть недавний отечественный сериал «Эпидемия» (на фото — кадр из фильма), сюжет которого многие называют пророческим. Правда, даже для бесплатного просмотра сервис при регистрации попросит данные банковской карты, в течение безвозмездного периода деньги с нее списывать не будут. Но имейте в виду — когда акция закончится, с карты автоматически спишут плату за следующий месяц. Если платная подписка не нужна, то перед окончанием бесплатного периода удалите данные карты из профиля на сайте сервиса.

Где смотреть: Premier.one

Сказки

Популярные актеры Виктория Исакова, Екатерина Шпица, Анатолий Белый и многие другие каждый вечер читают в прямом эфире в своих инстаграм-аккаунтах «Сказки на дому». «Карантин скоро пройдет, давайте держаться вместе и с пользой использовать данное нам время, чтобы немного остановиться, задуматься, оглянуться вокруг и поддержать друг друга», — говорит Анатолий Белый.

Где смотреть: @skazkinadomu

Балет

На сайте Большого театра в записи и прямом эфире идет балет — не каждый день, но по расписанию. Так, 29 марта будет транслироваться трехчасовая запись «Ромео и Джульетты».

Где смотреть: Bolshoi.ru

Аудиоспектакли

Малый театр открыл свой звуковой архив, а в нем аудиозаписи спектаклей с 1938 года. «Ярмарка тщеславия» (1960), «Горе от ума» (1945) — выбор радиоспектаклей весьма разнообразен. Также на сайте много лекций, записей стихов, басен и других произведений. К примеру, в исполнении Ирины Муравьевой можно дать послушать детям пушкинскую «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях».

Где слушать: maly.ru

Спектакли

На портале Культура.РФ можно найти видеозаписи сотен спектаклей, представляющих сокровищницу русского театра. Также здесь есть интересные лекции, концерты.

Где смотреть: culture.ruАнатолий Белый будет читать книжки в прямом эфире.