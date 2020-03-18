Три книжные новинки для детей, обожающих мультики

Если вы еще раздумываете, что бы такого классного и познавательного купить из книжных новинок для малыша, то вот вам три идеи от издательства «Комсомольская правда». Тут и книжки для самых маленьких, где они смогут подключить логику и попробовать отыскать детали на картинках, и для детей постарше — о приключениях царевен или фиксиков.

«Царевны. Соня и радужный водопад»

То, что фэнтези о приключениях найдут так много маленьких поклонниц, его создатели, конечно, предполагали, но что их будет так много, кажется, не ожидали даже они. За учебой в магической школе царевен Даши, Аленки, Вари, Василисы и Сони следят миллионы зрителей по всей стране. И пока студия «Мельница» готовит новые серии, издательство «Комсомольская правда» выпустило первую книгу о царевнах. Она посвящена приключениям царевны Сони до поступления в школу магии. В Сонцарстве во время главного праздника года царевна нечаянно разбила шкатулку с волшебным сном. Теперь девочка, ее друг Миша и придворная кошка Матреша должны найти Радужный водопад, воды которого могут спасти царство от вечного сна. Читайте с детьми историю приключений маленькой Сони, смотрите иллюстрации, которые специально для книги нарисовала студия – создатель мультфильма «Царевны». А скоро издательство порадует вас новыми книгами этой серии, посвященными приключениям Вари, Даши, Василисы и Аленки в их царствах. И если хотите каждый месяц узнавать о любимых волшебницах что-то новое – подписывайтесь на журнал «Царевны».

Книга для разглядывания с заданиями «Холодное сердце 2»

Если платье Эльзы из «Холодного сердца» у вашей доченьки уже есть (наверняка Дед Мороз подарил на Новый год), то книгу, где маленький читатель сможет с интересом разглядывать яркие сюжетные картинки и выполнять задания, стоит купить непременно. Во-первых, все, что связано с «Холодным сердцем», просто не может не радовать маленького поклонника диснеевского суперхита. Во-вторых, познавательные загадки-элементы на каждой странице органично встроены в сюжет. Можно и слушать/читать сказку, и искать персонажей, и разглядывать красочные иллюстрации одновременно. Книги-гляделки давно признаны психологами как прекрасная возможность для развития у детей внимания, логики, способности понимать и пересказывать сюжет. Особенно хорошо подходит для детей от 2 до 8 лет. А чтобы дома была полная коллекция, купите также первую книгу для разглядывания «Холодное сердце».

«Фиксики против кработов. Изобретательная история»

История «Фиксиков против кработов» обязательно детям. Книга с яркими иллюстрациями написана по мотивам второго полнометражного мультфильма про фиксиков, который посмотрели уже более 2 млн зрителей. Новая захватывающая история, где маленьким человечкам предстоит участвовать в научной дуэли между профессором Чудаковым и его бывшей однокурсницей Эрикой. Ставка победителя – тайна о существовании фиксиков! И надо сказать, что у них в этот раз будут особенно опасные противники – маленькие помощники Эрики. Кто победит в схватке? Будет ли раскрыта тайна фиксиков? И чем закончится давняя вражда бывших друзей ? Узнаете, когда прочитаете книгу. Юным читателям также будут интересны комиксы, активитис и раскраски из этой серии.

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